Onlar olmadan asla: Emojiler dili nasıl değiştirdi?

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Yılın merakla beklenen filmlerinden biri, Gladyatör II bu hafta vizyona girdi. İngiltere’de galaya Kral Charles’ın katıldığı film, ilk filmin üzerine çıkabildi mi? Haftanın yerli komedi filmi Takıntılar ile birlikte diziden sinemaya uyarlanan Nemlizade de bu hafta vizyona girdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Baran Gündüzalp’in üstlendiği ve festivallere katılan Rosinante de bu haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı" Londra’daki dünya prömiyerinin ardından 21 Kasım'da İstanbul’da. 'Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım' 17 Kasım’da Kartal Sanat Tiyatro Salonu’nda, Müfit Can Saçıntı 'İtiraz Ediyorum' 19 Kasım’da Torium Sahnede. 28.Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birsen Tezer, 20 Kasım’da ENKA Sanat’ta konser verecek. Bu haftanın bir diğer sahne şovu da Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby 22-23-24 Kasım’da Zorlu PSM’de. Ramazan Can & Cem Sonel’in All The Good Memories Are Stored sergisi 12 Ocak’a kadar Anna Laudel İstanbul’da, Memo Akten'in "Dağıtılmış Bilinç" sergisi Hope Alkazar'da. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.