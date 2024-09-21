Ünlü yıldızların ortak kaderi

Şöhret ile bağımlılık mücadelesinin son kurbanı Matthew Perry oldu. Hayatının son yıllarını bağımlılıkla mücadele aktivisti olarak geçirdi. Hayranlarının onu dünyanın en ünlü dizisi Friends yerine aktivistliği ile, bağımlılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlamasını istese bile bu savaşı kaydebeden taraf oldu. Ancak milyonlarca Friends hayranının kalbini çok uzun zaman önce fethetmişti. Belki de ortada kaybedilen bir şey yoktu.

Bir insanı ne mutlu eder diye sorunca kolayca ağzımızdan para, şan, şöhret, başarı kelimeleri dökülse de bunları elde eden ancak elde ettiklerine rağmen yaşadığı derin mutsuzluk nedeniyle kendini alkole, uyuşturucuya veren birçok yıldız var.

İç dünyalarındaki çatışmalar, ruhsal çöküntüler ve toplumsal baskılar onları bu bağımlılıklara sürükleyen en önemli faktörlerden bazıları.