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Ünlü yıldızların ortak kaderi

Dünya sahnesinin en parlak yıldızları olan birçok ünlü, yaşamlarının bir noktasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Matthew Perry, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Elvis Presley ve Whitney Houston gibi ikonlar, bu bağımlılıkların sonunda trajik şekilde hayatlarını kaybetti

Giriş: 21.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 08:30
Esra Şaşmaz
Haberler Stil Ünlü yıldızların ortak kaderi
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Şöhret ile bağımlılık mücadelesinin son kurbanı Matthew Perry oldu. Hayatının son yıllarını bağımlılıkla mücadele aktivisti olarak geçirdi. Hayranlarının onu dünyanın en ünlü dizisi Friends yerine aktivistliği ile, bağımlılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlamasını istese bile bu savaşı kaydebeden taraf oldu. Ancak milyonlarca Friends hayranının kalbini çok uzun zaman önce fethetmişti. Belki de ortada kaybedilen bir şey yoktu.

Bir insanı ne mutlu eder diye sorunca kolayca ağzımızdan para, şan, şöhret, başarı kelimeleri dökülse de bunları elde eden ancak elde ettiklerine rağmen yaşadığı derin mutsuzluk nedeniyle kendini alkole, uyuşturucuya veren birçok yıldız var.

İç dünyalarındaki çatışmalar, ruhsal çöküntüler ve toplumsal baskılar onları bu bağımlılıklara sürükleyen en önemli faktörlerden bazıları.

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Matthew Perry: Bir Hayatta Kalma Mücadelesi

Matthew Perry, özellikle "Friends" dizisindeki Chandler Bing karakteriyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan bir oyuncuydu. Ancak kariyerinin doruğunda bile, Perry alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla savaşıyordu. Perry’nin bağımlılığı 1990'ların sonlarına doğru başladı ve 2000'li yılların başlarına kadar devam etti. Psikolojik açıdan Perry’nin bağımlılığını tetikleyen en büyük faktörlerden biri, genç yaşta elde ettiği ani şöhret ve bu şöhretin getirdiği baskılar oldu.

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Perry, bir röportajında kendisini "dışarıdan mutlu gözüken ama içten içe acı çeken biri" olarak tanımlamıştı. Bu içsel acının temelinde, yüksek beklentilerin getirdiği stres, özgüven sorunları ve kendini sürekli kanıtlama arzusu yatıyordu. Perry, bir dönem Friends dizisindeki sahneleri bile hatırlamayacak kadar uyuşturucu etkisi altındaydı ve bu durum belki de ruhsal bir boşluğun ifadesiydi.

Perry, hayatı boyunca defalarca rehabilitasyon aldı. Hatta bu konuya dair bir kitap yazmış ve hayranlarının onu mücadelesiyle hatırlamasını istemişti.

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FRİENDS'İN BAZI BÖLÜMLERİNİ NASIL ÇEKTİĞİNİ HATIRLAMIYORDU

Perry’nin bağımlılığıyla ilgili en çarpıcı anılarından biri, “Friends” dizisinin zirvede olduğu dönemde yaşadığı bir olaydır. Perry, bu dönemlerde hem alkol hem de reçeteli ağrı kesicilere bağımlı hale gelmişti. Kendisi bu süreci anlatırken, dizi boyunca belirli sezonlarda yaşadıklarını hatırlamadığını itiraf etmiştir.

Bir anısında Perry, bağımlılığının en yoğun olduğu zamanlardan birinde, kilosunun hızla düştüğünü ve fiziksel olarak da zayıfladığını anlatır. 1997-1998 yılları arasında, "Friends" setindeyken, Perry o kadar kötü durumdaydı ki, kilosu 60 kilonun altına düşmüştü. Sete geldiği günlerden birinde, hayranlarının ve çalışma arkadaşlarının gözünde hâlâ komik ve enerjik Chandler Bing olarak görünüyordu. Ancak iç dünyasında, Perry kendini tamamen tükenmiş hissediyordu. O dönem bağımlı olduğu ağrı kesiciyi sürekli olarak kullanıyor, neredeyse çalıştığı sahneleri dahi hatırlamıyordu.

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Bir gün, bağımlılığının kontrolünden çıktığını fark ettiğinde, kendi kendine "Artık bunu yapamıyorum" dediği anı asla unutmadığını dile getirmiştir. İşte bu an, onun rehabilitasyon sürecine başlaması için bir dönüm noktası oldu.

Hayatının son günlerinde ise doktor kontrolünde ketamin kullanıyordu ancak yasadışı bir şekilde elde ettiği ketamini gereğinden fazla aldığı için yaşamını yitirdi.

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Amy Winehouse: Bir Yıkımın Hikayesi

Amy Winehouse, caz ve soul müziğinin en önemli seslerinden biri olarak kabul edilse de, onu trajik hikayesi ile hatırlıyoruz. Winehouse'un uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, genç yaşta ölümüne yol açtı. Kariyerinin zirvesine hızla tırmanan Winehouse, aynı hızla çöküşe geçti.

Winehouse’un şarkı sözlerinde bile içsel çatışmaları ve duygusal sancıları açıkça görülüyordu. "Rehab" adlı şarkısında, rehabilitasyona gitmeyi reddetmesi, aslında bir tür inkar ve başa çıkamama ifadesiydi.

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Onun bağımlılığı, sadece fiziksel bir bağımlılık değil, duygusal acılarından kaçışının bir yoluydu. Winehouse, özellikle aşk hayatındaki iniş çıkışlar, güvensizlik ve çevresindeki kişilerin üzerindeki kontrolü nedeniyle büyük bir duygusal yıkım yaşadı.

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O ÇOK SEVDİĞİMİZ ŞARKININ ACI HİKAYESİ

Amy Winehouse’un bağımlılığıyla ilgili en çarpıcı anılarından biri, onun rehabilitasyona gitmeyi reddettiği dönemi anlatan "Rehab" şarkısının doğuşuyla ilgilidir. 2006 yılında, menajeri Nick Shymansky, Amy’nin alkol bağımlılığının ciddi bir noktaya ulaştığını fark etti ve onu rehabilitasyona gitmeye ikna etmeye çalıştı. Winehouse o dönemde çok fazla içki içiyor, kariyerindeki başarılarına rağmen duygusal olarak büyük bir çöküntü yaşıyordu. Menajeri ve ailesi, onun sağlığı için rehabilitasyonun şart olduğunu düşünüyordu.

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Shymansky, Amy’yi Londra’da bir kliniğe götürmek için uzun bir araba yolculuğuna çıkardı. Yol boyunca ona destek vermeye ve rehabilitasyonun ona iyi geleceğini anlatmaya çalıştı. Ancak Amy, direkt reddetti ve şu sözlerle karşılık verdi: “Babam bana gitmemi söylemedi, bu yüzden gitmeyeceğim.” Bu an, onun bağımlılıkla mücadele etmek yerine sorunlarından kaçmayı tercih ettiğini gösteren bir dönüm noktasıydı.

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Bu olay, daha sonra Amy Winehouse’un ikonik "Rehab" şarkısına ilham verdi. Şarkıda geçen “They tried to make me go to rehab, I said, 'No, no, no'” (Beni rehabilitasyona göndermeye çalıştılar, ben 'Hayır, hayır, hayır' dedim) sözleri, tam da bu anıyı yansıtıyordu.

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Marilyn Monroe: Yalnız Bir İkon

Hollywood’un altın kızı Marilyn Monroe, belki de Amerikan rüyasının en parlak simgelerinden biriydi. Ancak onun hayatına yakından bakıldığında, Monroe, derin bir yalnızlık ve depresyon içindeydi.

Marilyn Monroe, dışarıdan gösterişli ve mutlu bir yaşam sürüyormuş gibi görünse de, iç dünyasında sürekli bir tatminsizlik ve kendini yetersiz hissetmekle boğuşuyordu.

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Monroe, çocukluk döneminde ciddi travmalar yaşamış, terk edilme korkusu ve güvensizlik duygularıyla büyümüştü. Bu travmalar onun ilerleyen yaşamında, sürekli onay ve sevgi arayışı içinde olmasına neden oldu.

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Bağımlılığı ise bu duygusal boşlukları doldurmanın bir yolu olarak ortaya çıktı. Uyku hapları ve alkol kullanımı, Monroe'nun kendi zihnindeki acılarından geçici bir kaçış bulma arayışının bir yansımasıydı. Ancak, bağımlılıkları ve depresyonu birleşince, Monroe'nun hayatını kaybetmesi kaçınılmaz oldu.

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Marilyn Monroe'nun bağımlılığıyla ilgili en çarpıcı anılarından biri, film setinde geçirdiği zor zamanlardan birine dayanır. Özellikle 1961 yapımı *The Misfits* (Uygunsuzlar) filminin çekimleri sırasında Monroe, alkol ve uyku ilaçlarına olan bağımlılığı nedeniyle zor günler geçirdi. O dönemde hem kişisel hem de profesyonel hayatında büyük baskılar altındaydı. Arthur Miller ile evliliği çatırdıyor, ruhsal olarak dengesiz bir dönemden geçiyordu. Aynı zamanda, sürekli gözetim altında olan biri olarak, Hollywood’un talepleriyle başa çıkmakta zorlanıyordu.

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YAPIMCILAR ODASINA GİRİP UYANDIRDILAR

Bu süreçte Monroe, kendisini sette odasına kilitleyip saatlerce dışarı çıkmadığı bir olayı hatırlatır. Film ekibi, Monroe'nun odasında olduğunu ve çekimlere gelmesi gerektiğini söyleyerek kapısında beklerken, o içeride alkol ve uyku hapları alarak dünyadan kaçmaya çalışıyordu. O kadar çok uyku hapı kullanıyordu ki, bir gün sete gecikince yapımcılar odasına girip onu uyandırmak zorunda kaldılar. Yorgun, halsiz ve dengesiz bir şekilde sete geldiğinde performans sergilemeye çalışsa da, gözlerindeki hüzün ve ilaçların etkisi herkes tarafından fark ediliyordu.

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Monroe, o dönemde içinde bulunduğu yalnızlığı ve çaresizliği sık sık ifade ediyordu. Özellikle uyku haplarına olan bağımlılığı, onun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını tüketiyordu. Bu anı, Monroe'nun içsel çöküşünün ve dış dünyadan kaçışının bir göstergesiydi; başarı ve şöhretine rağmen, içsel huzursuzluğu onu yavaş yavaş yok ediyordu.

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Elvis Presley: Şöhretin Yıkıcı Yükü

"Rock 'n' Roll Kralı" Elvis Presley, dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olmasına rağmen, hayatının son yıllarında ciddi şekilde ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı ile boğuşuyordu. Presley’nin psikolojik durumu, şöhretinin ve ona yüklenen baskının ağırlığı altında ezilmiş bir ruh halinin bir yansımasıydı. Presley, kariyerinin zirvesindeyken bile, içsel bir tatminsizlik ve anksiyete hissiyle mücadele ediyordu.

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Presley, genç yaşta şöhretin getirdiği devasa sorumlulukları ve beklentileri taşımakta zorlanıyordu. Sahne performansları, yoğun programlar ve kişisel yaşamındaki zorluklar, onu uyuşturucu kullanımına iten faktörlerdi.

Bağımlılıkları, stresle başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıktı ve psikolojisi giderek kötüleşti.Bu dönemde depresyon belirtileri gösteren Presley, şöhretin altında ezilmiş bir figür haline gelmişti.

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Elvis Presley'nin uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili unutulmaz anılarından biri, onun 1970'lerin sonlarına doğru yaşadığı zor bir döneminde yaşanmıştı. Özellikle son yıllarında, reçeteli ilaçlara olan bağımlılığı hızla artmıştı. 1973 yılında, Presley’nin performans sergilemek için Las Vegas’ta olduğu bir dönem, sahneye çıkmadan önce aldığı reçeteli ilaçlar nedeniyle neredeyse bayılma noktasına gelmişti.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORDU

Bir gün, sahneye çıkmadan önce büyük miktarda sakinleştirici ve ağrı kesici almıştı. Vücudu, artık bu ilaçlara bağımlı hale gelmiş ve normal işlevini sürdüremeyecek kadar zayıflamıştı. Sahne arkasında, menajeri Colonel Tom Parker ve diğer ekip üyeleri, Elvis’in kötü durumda olduğunu fark etti. Ayakta durmakta zorlanıyordu ve ilaçların etkisi altındaydı. Ancak, her şeye rağmen performansı iptal etmemeye karar verdi.

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Sahneye çıktığında, Elvis’in hareketleri yavaşlamış, gözleri yarı kapalıydı. Sesi hâlâ güçlüydü, fakat vücudu ona ihanet ediyordu. O kadar ağır ilaç etkisi altındaydı ki, şarkı söylemekte ve hareket etmekte zorlanıyordu. Sahnedeki performansını bitirdiğinde, Elvis’in ekibi onu hemen dinlenmeye götürmüştü. Ve bir gün aldığı ilaçların etkisiyle genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını yitirdi.

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Whitney Houston: Kırılgan Bir Ruhun Düşüşü

Whitney Houston, olağanüstü sesi ve başarılarıyla tanınan bir yıldızdı. Ancak Houston’ın hayatı, dışarıdan ne kadar parlak görünürse görünsün, içsel olarak çok kırılgandı. Houston’ın bağımlılığı, genç yaşta elde ettiği şöhretin ve çevresindeki insanların üzerindeki kontrolünün bir sonucuydu.

Houston’ın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, psikolojik olarak içinde bulunduğu çaresizlik ve stresin bir yansımasıydı. Özellikle özel hayatındaki çalkantılar, ilişkilerinde yaşadığı problemler ve kariyerindeki zorluklar, onun içsel dünyasında büyük yaralar açtı.

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KENDİNİ AYNADA TANIYAMADI

Houston, bir dönem kariyerinin kontrolünü kaybettiği gibi, hayatının da kontrolünü kaybetmeye başladı. Onun bağımlılığı, içsel bir boşluğu doldurma çabasıydı ve bu boşluk, Houston’ın ölümüne kadar onun peşini bırakmadı.

Bir gün, Houston eşiyle birlikte evde otururken, aynada kendine baktığında tanınmaz halde olduğunu fark etti. Yüzü çökmüş, gözleri donuk ve sağlığı kötüye gitmişti. Kendini aynada gördüğü anı anlatırken, “Beni izleyen o kadını tanıyamadım. Aynada gördüğüm şey, Whitney Houston değildi. Bu sadece, artık kontrolü kaybetmiş biriydi” demişti. Houston, o anda ne kadar derin bir çöküş içinde olduğunu anladığını, ancak bağımlılığının onu bu noktaya sürüklediğini dile getirmişti.

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O zamanlar uyuşturucunun onun hayatının bir parçası haline geldiğini ve kaçınılmaz bir şekilde kendini kaybettiğini kabul ediyordu. Kendi ifadesiyle, “Kendimi kaybetmiş, ruhumu kaybetmiştim” diyerek, bağımlılığının sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da onu nasıl tükettiğini açıklamıştı.

Bu an, Houston’ın bağımlılığıyla yüzleştiği ve derin bir ruhsal boşluğa düştüğünü fark ettiği bir dönüm noktasıydı. Ne yazık ki, o dönem uyuşturucudan tamamen kurtulmak için adımlar atmasına rağmen, bağımlılık onun peşini bırakmadı ve 2012 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine neden oldu.

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The Guardian okuyucularına ‘gençken keşke alsaydım dedikleri’, o hayatın sırrını veren, hayatlarının gidişatını değiştirebilecek mesajın ne olabileceğini sormuş... Kendim için bir cevap bulabilir miyim diye merakla okudum! 40 yaşındaki Lauren, 20’li yaşlarının başında nereye gittiğini, hayatının geri kalanında ne yapacağını bilmek için kendine çok fazla baskı yaptığını yazmış: “Her karar çok büyük hissettiriyordu: okul, flört edip etmemek, nerede yaşayacağım, büyüdüğümde ne yapmak istediğim. Keşke bir şeylerin değişmesine izin vermenin, esnek olmanın, kendime nefes alma alanı yaratmanın zarafetini anlasaydım. Her şeyin 20’li yaşlarda çözülmesi gerekmiyor...”
TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
Vize almayı başarıp, aylarca para biriktirdikten sonra gideceğimiz kenti seçerken marketleri kriter almıyoruz tabi ama önceki gün okuduğum bir haberin başlığı yok artık dedirtti: “Market (bakkal) Turizmi TikTok’un yeni çılgınlığı!”
Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
100 yıl aradan sonra yeniden Paris’e dönen olimpiyatlarda (Paralimpik Oyunları dahil) 206 ülkeden 15 bine yakın sporcu yarışacak. 4 yıldır bu ‘an’ için hazırlanan sporcular için antrenmanlar kadar 15 gün boyunca kalacakları olimpiyat köyünde nasıl beslenecekleri de çok önemli! The New York Times’a konuşan olimpiyat oyunlarının iletişim ekibinden Guillaume Thomas, Paris Olimpiyat Köyü'ne ilk kez giren bir sporcu için en unutulmaz anının, kompleksin etkileyici büyüklüğü değil taze pişmiş bagetlerin kokusu olacağını söylüyor: “Bu bilinçli olarak tasarlandı. Çünkü her Fransız köyünde bir fırın vardır. İnsanların içeri girerken bagetin kokusunu alabilmelerini istiyoruz. Bu bilinçli olarak tasarlandı.”
140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
Mardin'de, iş insanı 37 yaşındaki İsmail Demir’in, kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ta su kuyusunda başı taşla ezilip, ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. Teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan Demir'in arkadaşları 36 yaşındaki Hamdullah Önen ile 26 yaşındaki Ömer Demir tutuklandı
Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olacağı belirtildi. Sıcaklık, Güneydoğu Anadolu'da 2 ilâ 4 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru, 30 yaşındaki Adem Ergüner'in cezası belli oldu. Sanık son savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Pişmanlığımı nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Ben bilsem onların içi rahatlayacak, intihar ederim ama bana teselli vermeye devam ediyorlar. 'Metanetli ol' demektedirler. Bana, 'yanındayız' demeye de devam ediyorlar" ifadelerini kullandı
Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
BM Güvenlik Konseyi, acil oturumla toplandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla toplandı
Metin Arolat vefat etti
Metin Arolat hayatını kaybetti. Sahnede bir anda yere yığıldı. Arolat, iki gün önce; "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti. Metin Arolat, Mevlana'nın 23'üncü kuşak torunu
Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
Mükemmel jean'i bulduğunuzda ondan ayrılmak, alarmla yataktan kalkmak kadar zor! Ama herkese uygun bir model var mutlaka! Peki nasıl bulacağız? İşte moda dünyasının en popüler kot pantolon kesimleri!
Kadın 18 yıl önce kaybolmuştu! Gelini tutuklandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı
Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
İsrail-Lübnan hattından günlerdir süren gerilimin ardından bu kez Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'e yanıt vereceklerini söylemesinin ardından Hizbullah'ın 7 ayrı saldırı düzenlediği duyuruldu, sınır bölgesine 150 roket atıldığı belirtildi. İsrail Beyrut'un güneyini havadan vurdu. Saldırı sonrası Lübnan'ın başkentinde dumanlar yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı Beyrut'a düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 66 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in kuzeyindeki ana istihbarat karargahını Katyusha füzeleriyle vurduk" dendi. Beyaz Saray, ABD vatandaşlarını Lübnan'a gitmeme konusunda uyardı
Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar. Bakan Bayraktar 'Doğalgaza zam olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz". Gelire göre doğalgaz ve elektrik faturalandırmalarında yeni model üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün 2025'te devreye alınmasının hedeflendiğini kaydetti ve santralin tamamının ise 2028'de bitirileceğini söyledi. Bayraktar Almanya'daki şirket tarafından santralin bir anlamda engellenmeye çalışıldığını ifade ederek Türkiye'de 100 yıldır faaliyet gösteren bir Alman firmasına da sitem etti
Derbi öncesi Icardi müjdesi!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan çıkan Mauro Icardi'nin idmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü.
Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.
Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da... Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, dikkat çeken yorumları ve analizleriyle HT Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şarj edilebilir hibrit araç ithal etmek için, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şartları aranacak. Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı olan IAA Transportation 2024, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlendi. Peki fuarda neler dikkat çekti? Elektrikli kamyonların da görücüye çıktığı fuardan detaylar neler? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız yanıtladı.
'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
Vehbi Koç Vakfı’nın 55. kuruluş yıldönümü vesilesiyle başlattığı podcast serisi 'Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri'nin ikinci konuğu Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi M. Koç oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluş sürecini aktaran Rahmi M. Koç, koleksiyonerlik tutkusunun başlangıcını, çocukluk anılarını ve dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran müzelerinin doğuş hikayesini anlattı. Koç, "Osmanlı’dan kalan vakıflar Türkiye’de hâlâ mevcuttu, ancak yeni bir yapı oluşturmak gerekiyordu. Bunun için 16 yıl boyunca çalışıldı ve Vehbi Koç Vakfı kuruldu. Vakfın geliri, Koç Holding’in gelirinin yüzde 10'u ile finanse ediliyor" dedi
Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Florence Pugh, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı
2,5 yıl sonra solladı
2022 yılının başından bu yana konut satışını sollayan konut dışı satış, son 3 ayda geriye düştü. 2021'in son 3 ayından beri ilk defa, 3 kez üst üste konut satışı, arsa-tarla-dükkan satışını geride bıraktı
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu haftanın merakla beklenen filmleri arasında ‘Transformers: Başlangıç’ yer alıyor. Yeni filmiyle beyaz perdede olacak Transformers, orijin hikayesiyle animasyon olarak izleyiciyle buluşacak. Dedemin Gözyaşları bu haftanın yerli dram film. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı filmed, hasta olan torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Mickey Mouse’un Tuzağı, haftanın korku – gerilim türündeki filmi. Mickey Mouse kostümü giymiş bir katil ve kâbusa dönen bir doğum gününü konu ediniyor. En Sevdiğim Pastam, İran yapımı hem sıcak hem komik hem de bazı gerçekleri yüze vurmasıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar toplayan bir film. Tahran'da geçen filmde sıcak bir ikinci bahar hikayesi anlatılıyor. Harika Kanatlar: Dünya Turu, çocuklar ve animasyon sevenler için vizyonda. Geçen hafta ilk 3 filmi vizyona giren Alacakaranlık serisinde bu hafta Şafak Vakti bölüm 1 ve 2 yeniden beyaz perdede. 20-21 Eylül’de Zorlu PSM’de Charlie Chaplin’in hayatının bir uyarlamasının konu edildiği Chaplin oyunu seyircisiyle buluşuyor. Bana Kimse Ne Olduuunu Anlatmadı da 26 Eylül’de Fişekhane’de sahnelenecek. İstanbul Modern’de ‘Çok Kırmızı’ filmler serisi 29 Eylül’e kadar sürecek. Ekavart Gallery’de Pınar Yoldaş ‘Evrimsel Form’ sergisi 24 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. İş Sanat, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu İstanbul ve Ankara’da ücretsiz çocuk atölyeleri düzenliyor. Harbiye Açık Hava Konserleri de havaların biraz serinlemesine rağmen devam ediyor. 21 Eylül’de Gipsy Kings by Andre Reyes, 22 Eylül’de Buika, 23 Eylül’de Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici & An Epic Sypmphony, 24 Eylül’de Gökhan Türkmen & An Epic Sypmphony, 25 Eylül’de Hayko Cepkin & An Epic Sypmphony, 26 Eylül’de Murat Boz, 27 Eylül’de Hakan Altun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
Sinema filmleri zorlu çekim süreçlerinden seyirciyle buluşma anına kadar pek çok heyecana şahitlik ediyor ama muhtemelen hiçbiri "Guinness Rekorlar Kitabı'na girer miyiz?" diye hesap yapmıyor. Yine de Guinness Rekorlar Kitabı'nın herhangi bir nedenle rekorlara imza atmış filmlerle dolu olduğunu biliyor muydunuz?