Yüz bantları kırışıklık giderir mi?
Yaşlanma karşıtı cilt bakımındaki son trend olan çene ve alın bantları sosyal medyada giderek daha popüler hale geliyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Birçok insan yaşlanma belirtilerini azaltmak için dolgudan botoksa, saç boyasından leke giderici kremlere kadar neredeyse her şeyi deniyor.
Bugünlerde kırışıklıkları, ince çizgileri ve cilt sarkmalarını azaltmak için yeni bir trend çıktı: Çene bandı ve alın bandı.
Bu yapışkan bantlar internette hem influencerlar hem de sosyal medya kullanıcıları arasında bu aralar çok popüler.
Kırışıklık önleyici bantlar insanlara cazip geliyor çünkü takmak için doktora gitmenize gerek yok. Eczaneden alıp kendiniz takabiliyorsunuz.
Nasıl takılıyor?
Sosyal medyada çok popüler olan yüz bantlama ritüeline göre alnınıza çok sıkı bir bant parçası koyuyor ve en az 3 saat boyunca çıkarmıyorsunuz. Bazı markalar bantların sabaha kadar kalabileceğini söylüyor.
Markalar bantlama ürünlerini kullandığınızda yüz kaslarınızın hareket etmeyeceğini ve bu şekilde kaslarınızın yeniden eğitileceğini iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil.
Uzmanlara göre bantlar neden işe yaramıyor?
Yaşlandıkça, kırışıklıklar tipik olarak göz çevreniz, alnınız ve ağzınız gibi kasların tekrar tekrar hareket ettiği yerlerde ortaya çıkar. Cildin üzerine bir basınç uygulamak ya da üzerine bir şey koyarak hareketleri sınırlandırmak hiçbir şekilde kasları etkilemez. Kas kasılmasının kendisine bu şekilde etki edemezsiniz. Bu sebeple kaslarınızı yeniden eğitemezsiniz. Bantlar cildin görünümünü geçici olarak düzleştirse de kas kasılmasına müdahale edemez. Yani sorunun köküne inemez.
Ayrıca, bu bandı gece boyunca takıyorsanız, uyurken zaten yüz ifadesi kullanmadığınız için, aslında yüzünüzün hareketini sınırlama konusunda pek bir şey yapmıyorsunuz.
Uzmanlar yüz, çene ya da alın bantının sarkmış cildi geçici olarak iyileştirebileceğini, ancak etkisinin sadece bant üzerindeyken faydalı olduğunu belirtiyor.
Yüz bantlarının riskleri neler?
Aslında, yüz bandı kullanmak bazı riskler de taşıyor. Cildinize herhangi bir yapıştırıcı uygulamak tahrişe ve gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sebum birikimine ve çatlaklara yol açabiliyor. Ayrıca alerjiye neden olabilen kimyasallar da içeriyor.
Yüzde bantı yerine neler yapabilirsiniz?
Uzmanlara göre yüz bandı yaşlanma belirtilerini azaltmaz. Bunun yerine yardımcı olabilecek başka tavsiyeler veriyorlar: Günlük güneş kremi kullanımı uzun vadeli cilt sağlığı için önemlidir, bunun yanı sıra susuz kalmamak ve besleyici bir diyet uygulamak da önemlidir. Uzmanlar ayrıca yararlı olduğu gösterilen topikal retinol kullanımı, antioksidan kullanımı ve iyi bir cilt bakımını da şiddetle öneriyor.
Kırışıklıkların yaşlanmanın normal bir parçası
Yüzdeki yaşlanma ve kırışıklıklar, ciltte, yüzdeki yağda ve altta yatan yüz iskeletinde meydana gelen değişiklikleri içeren çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Yüz bantlama geçici bir çözümdür. Uzun vadede işe yaramaz.
Ayrıca, kırışıklıkların kötü bir şey olduğu tamamen bir algı meselesi. Yaşlanmak herkesin eninde sonunda deneyimleyemeyeceği bir ayrıcalık. Sosyal medya ve filtreler hiçbir kırışıklığımızın olmaması gerektiğine dair yanlış bir algı yaratıyor. Bunun altında eziliyoruz. Çizgilerimizi ve kırışıklıklarımızı kabul etmeliyiz çünkü onlar bizim mimiklerimizin, yüz ifademizin bize uzun bir yaşanmışlıktan sonra bıraktığı izler. Bunlar bizi insan yapan, bize has yüz ifadesinin izleri.
Derin çizgiler size çekici gelmeyebilir, ancak hem yaşlanıp hemde 16 yaşındaki bir çocuğun cildine sahip olmayı beklemenin gerçekçi olmadığını kabul etmeliyiz.
Yaşlılıkla ilgili gerçekçi hedefler belirlemek ve yaşlanmanın kendimiz için güzel bir süreç olabileceğini anlamak önemli.