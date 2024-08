Yüz bantları kırışıklık giderir mi?

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alan bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor. Justin Baldoni’nin yönettiği, Blake Lively’nin başrolünde yer aldığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us), hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma (Running Man: Revengers), Süper Kemer'i elde etmek için mücadele eden oyuncuların hikayesini konu ediniyor. Haftanın komedi filmlerinden Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolunu arayan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmleri, Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. 17 Ağustos'ta Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi Harbiye açık Hava Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. 18 Ağustos'ta Cem Adrian; 19-20-25 Ağustos'ta Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici & An Epic Symphony konseri Harbiye Açık Hava'da! 15-25 Ağustos'ta Beyoğlu Günlükleri etkinlikleri sanat ve müzik severleri ağırlayacak. 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali kapsamında 16-18 Ağustos'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 21 - 25 Ağustos'ta da Zeytinli Rock Festivali Muğla Ortaca'da bulunan Sarıgerme Plajı'nda düzenlenecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.