‘Doğuştan dijital’ Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
Onlar 'doğuştan dijitaller'… Z kuşağının yeni TikTok haber alışkanlığı, televizyon tutkunu 'Boomer'larla kuşaklar arası mesafeyi iyice açtı. Peki, TikTok gerçekten bir haber kaynağı olabilir mi?
Bana jenerasyonunu söyle, sana habere ulaşma yöntemini söyleyeyim!
Evet, içinde bulunduğunuz kuşak, habere hangi kanaldan ulaşmayı tercih ettiğiniz hakkında fikir veriyor.
Üniversitede ya da iş gücüne katılma aşamasında olan Z kuşağının TikTok ve Instagram'a bayıldığı bir gerçek. Üstelik bir şeyleri 'Google'lamak için kullanıyorlar bu platformları. Her gün sayısız saatler harcıyorlar.
Bu sosyal medya platformlarından bazıları sahte bilgiler, teyitsiz haberler, derin sahtekarlıklar ve güvenlik endişelerinin ürediği yerler olsa da Z kuşağı haber almak için onlardan vazgeçmiyor. Üstelik her geçen gün haber kaynağı olarak görme konusunda bağlılıklarını daha da artırıyorlar.
ESKİ KUŞAK HÂLÂ TELEVİZYONCU
Y kuşağı bir geçiş nesli olarak hem geleneksel haber kanallarını hem de sosyal medya platformlarını haber kaynağı olarak kullansa da Z kuşağının önceki kuşaklarla haberleri tüketme yöntemi arasında keskin bir zıtlık göze çarpıyor.
1965 ve 1980 yılları arasında doğan X kuşağı ile 1946 ve 1964 yılları arasında doğan Boomer kuşağının yaklaşık yüzde 85'i hâlâ öncelikli olarak televizyona güveniyor.
Ünlü iş dünyası dergisi Fortune'a göre, İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 11'i TikTok'u bir haber kaynağı olarak görüyor. Bu oran 2020'de yalnızca yüzde 1'di. Görünen o ki, 'bir haber kaynağı' olarak TikTok'un popülaritesi her geçen gün artıyor.
Kısa videoların paylaşıldığı Çin menşeili TikTok platformu, Birleşik Krallık'taki hükümet cihazlarında yasaklandı; ABD'deki güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanmayla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Platform, geçmişte seçimlerle ilgili yanlış bilgilerle de ilişkilendirilmişti.
İngiltere'de İletişim Ofisi'nin (OFCOM) yayımladığı yeni araştırma sonuçları, özellikle 12 ila 15 yaş arası gençlerde TikTok'un haber erişiminin YouTube ve Instagram'dan daha yüksek olduğunu gösterdi.
Z kuşağını 12 ila 15 yaş arası gençler ve 16 ila 24 yaş arası yetişkinler olarak kategorize eden raporda, ister bir haber yayınının web sitesi, ister sosyal medya olsun, çevrimiçi platformların başvurulacak kaynak olarak görüldüğü belirtildi.
Z kuşağı arasında TikTok, 'en önemli haber kaynakları' arasında ilk sırada yer aldı. Facebook, X ve Instagram da TikTok'un ardından üst sıralara yerleşti.
Türkiye’de 18-22 yaş arası kişilerin yüzde 52’si, 23-30 yaş arası kişilerin ise yüzde 47’si TikTok kullanıyor.
GÜVENMİYORLAR AMA BAKIYORLAR
Platformun son zamanlarda içerik güvenilirliği konusunda soru işaretleri içeriyor oluşu göz önüne alındığında, TikTok aracılığıyla habere ulaşmaya artan ilgi, kimilerine göre endişe verici.
Ancak yine de online haber tutkunları, sosyal medyayı doğruluk ve tarafsızlık açısından en düşük sıralara koyarak risklerinin farkında görünüyor. Dijital kaynaklar arasında bile Google gibi arama motorları, kullanıcılar açısından sosyal medya platformlarına göre daha güvenilir olarak kabul ediliyor.
‘DOĞUŞTAN DİJİTALLER’ ASIRLIK ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR
Teknolojiyi ilk günden beri ellerinin altında bulunduran 'doğuştan dijital' kuşak, asırlık alışkanlıkları sarsıyor. TikTok, haberlerin nasıl okunduğu ve paylaşıldığı konusundaki paradigma değişiminin sadece küçük bir parçası.
Geçen yıl Britanya Ulusal İstatistik Ofisi, Z kuşağının yanıt aradığı bazı şeyleri Google'da daha az arattıklarını ve bunun yerine TikTok gibi platformlara yöneldiklerini açıklamıştı. Benzer bir yönelim ABD'de de var. Pek çok yetişkin, Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını haber kaynağı olarak görüyor.
Benzer bir durum ülkemiz sınırları içinde de geçerli. Kullanıcılar, sosyal medyanın çeşitli görüşler sunduğunu ve kişisel ilgi alanlarına daha uygun olduğunu düşünüyor.
Sosyal medya ayrıca, özellikle Z kuşağının ilgi duyduğu kaygısız konularda haber bulmanın da hızlı bir yolu olarak görülüyor.
Bir Kuzey Avrupa ülkesinin bir yıllık gündem değişimini bir günde yaşayabildiğimiz ülke gerçeğinin içinde yeni kuşağa hak vermemek elde değil aslında. Hangimiz kötü hissettiğimizde daha soft haberlere ulaşmak istemiyoruz ki…
Artık geleneksel medya türleri eskisi kadar yaygın kullanılmasa da tüm yaş grupları arasında güvenilirlik açısından hâlâ üst sıralarda yer alıyor. Televizyon, 1960'lardan bu yana haber alışkanlıklarını domine ediyor ve en çok ona güveniliyor. Ancak çevrimiçi haberlere doğru nesilsel bir geçişe tanık oluyoruz.
Doğrusu, 2010 sonrası doğanları tarif eden Alfa kuşağının değişimini beklemek daha da merak uyandırıcı.