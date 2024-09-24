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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınında merak edilenleri yanıtladı. Kadıköy'de kazanılan 3-1'lik Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Özbek, "Gerçekten maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Hatta maça gitmedim. Evde yatarak izledim. Hakemle ilgili tespitim doğruymuş. Maçın gidişatına baktığınızda her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. Eğer o uyduruk penaltı olmasaydı maç 5'lik 6'lık maçtı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:44
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        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınında konuştu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Özbek, 3-1'lik Fenerbahçe derbi galibiyeti ile ilgili şunları söyledi:

        "DERBİYİ EVDE YATARAK İZLEDİM"

        "Salı'dan Cumartesi'ye kadar futbol maçının, Fenerbahçe maçının heyecanı elbette ülkeyi sarmış vaziyette. Salı'dan Cumartesi'ye kadar yapacağımız o kadar çok iş var ki. Sadece derbiyle değil diğer konularla da ilgilenmemiz gerekiyor. Salı ve Cumartesi arasında o kadar rahattım ki. Başka oynadığımız maçlardan daha rahat bir Salı, Cumartesi geçirdim. Son dönemlerde kurmuş olduğumuz büyük bir üstünlük var Fenerbahçe'ye karşı. Hem deplasmanda hem de genel olarak bakıldığı zaman. 10 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Gerçekten maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Hatta maça gitmedim. Evde yatarak izledim, o kadar rahattım ki. Gergin bir ortamdı o yüzden derbiye gitmedim. Nitekim orada bazı gerginlikler olmuş. Sahada gerginlik olmadı. Bizim için rahat maçtı. Okan hoca da takımı çok iyi hazırladı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Galatasaray artık alışkanlık hale geldi. Fenerbahçe derbileri bizim için deplasmanda kolay geçen derbiler."

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        "ÖZEL GALİBİYET PRİMİ VERDİM"

        "Derbi galibiyeti için özel galibiyet primi verdim ama rakam söyleyemem. Bu oyuncularımla benim aramdaki bir şey. 30 milyon kişiyi sevindirmiş bir takım. Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Amerika'da bile New York'ta kutlama yapıldı o gece. Böyle bir şeyi maddi değer olarak ölçebilir misiniz?"

        "HAKEMLE İLGİLİ TESPİTİM DOĞRUYMUŞ"

        "Hakemle ilgili tespitim doğruymuş. Maçın gidişatına baktığınızda her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. Eğer o uyduruk penaltı olmasaydı maç 5'lik 6'lık maçtı. Hakemin bunu fark ettiğini düşünüyorum. O penaltıyı verince, maçın 60. dakikası, bence farkın önüne hakemin bu kararının geçtiğini düşünüyorum. Nasıl oynadığımızı gördünüz."

        "BİR "VAR" MESELESİ VAR"

        "Bu dünyada da böyle, sadece Türkiye'ye mahsus değil, elbette hakemlerin daha dikkatli, adaletli olmaları lazım. Bir VAR meselesi var. VAR, hakemlere büyük destek veren sistem. Bu atamalarda MHK'nın çok daha hassas, kurumların hassasiyetini dikkate alarak atama yapmasında fayda var. Geçmişte yaşananlara bakarak yapmaları lazım. Geçen sezonda algoritmayla hakemler atanıyordu. Bu dönemde MHK nasıl atıyor bilmiyorum. Atilla Karaoğlan'ın algoritma sonucunda mı çıktığını bilmiyorum."

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