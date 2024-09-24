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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı! | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!

        İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim sürüyor. İsrail dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine dünden bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 558'e yükseldi. İsrail kuvvetleri, başkent Beyrut'un güneyine de hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Beyrut'a yönelik saldırının "hedefli" olduğunu söyledi. Saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Qubaisi öldürüldü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:31
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        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.

        Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.

        Başkent de bombalandı

        İsrail kuvvetleri, başkent Beyrut'un güneyine de hava saldırısı düzenledi. İsrail ordu sözcüsü, Beyrut'taki belirlenmiş hedeflerin vurulduğunu belirtti.

        İsrail ordusu Beyrut'a yönelik saldırının "hedefli" olduğunu söyledi. Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Qubaisi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

        Can kaybı artıyor

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558'e yükseldi.

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        Saldırılarında bir gazeteci yaşamını yitirdi

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hava saldırısında Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in evi hedef alındı.

        Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.

        "Saldırılarda 11 ayda öldürülenden daha fazla çocuk hayatını kaybetti"

        Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıların çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'da sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla." dedi.

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        Higgins, Lübnan'da şu ana kadar 35'i çocuk 492 kişinin öldürüldüğüne, 1645 kişinin de yaralandığına işaret etti.

        Lübnan'da sayısız çocuğun tehlike altında olduğunu ve devam eden saldırılara maruz kaldığını kaydeden Higgins, "Çocuklar evlerinden edilmiş ve aşırı zor durumdalar, yetersiz kaynağın olduğu sağlık sistemine güvenemiyorlar. Bu çatışmada daha fazla tırmanma yaşanması, Lübnan'daki tüm çocuklar için felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Higgins, ülke genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini, çocukların evlerde korku içinde olduğunu ve İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.

        İsrail'de saldırı alarmları çaldı

        Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.

        İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı. Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.

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        Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

        İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.

        Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

        İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 492 kişi öldü

        İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Göç dalgası sürüyor

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

        İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

        Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

        *Habeirn görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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