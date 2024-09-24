İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıların çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'da sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla." dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hava saldırısında Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in evi hedef alındı.

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Higgins, Lübnan'da şu ana kadar 35'i çocuk 492 kişinin öldürüldüğüne, 1645 kişinin de yaralandığına işaret etti.

Lübnan'da sayısız çocuğun tehlike altında olduğunu ve devam eden saldırılara maruz kaldığını kaydeden Higgins, "Çocuklar evlerinden edilmiş ve aşırı zor durumdalar, yetersiz kaynağın olduğu sağlık sistemine güvenemiyorlar. Bu çatışmada daha fazla tırmanma yaşanması, Lübnan'daki tüm çocuklar için felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Higgins, ülke genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini, çocukların evlerde korku içinde olduğunu ve İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.