Murat Aksu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nı HT Spor'a değerlendirdi: Bir ulusun başarısı!

REKLAM advertisement1

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024'te elde edilen tarihi başarıyı HT Spor'da değerlendirdi.

Bahar Özmen'in sunduğu Kürsü programına konuk olan ve Mehmet Ayan ile Bahar Özmen'in sorularını yanıtlayan Aksu, Paris'teki madalya rekorunu, "Bir milletin, bir ulusun başarısı" diyerek yorumladı.

Murat Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Benim her sporcum, her madalya alan; bir iyi niyet elçişi, bir rol model, bir ikon. Onların her biri bütün topluma örnek olacak insanlar. Paralimpik ruh başka bir şey. Paris'e giderken ilk günden itibaren sporcularımıza, 'Buraya gelmeniz zaten muhteşem bir olay' dedim. 4400 sporcunun katıldığı Paris'e biz 94 sporcuyla gittik bu sene. Bunun da güzel tarafı 48'i kadın, 46'sı erkekti. Madalya alırsanız, bu işin kreması oluyor. Ama olmasa da hepsinin canı sağ olsun. Buraya gelmeniz ve insanlara bir umut ışığı olmanız bile çok büyük bir olay. Bu başarı, herkesin başarısı. Bir milletin, bir ulusun başarısı. Hükümetten Spor Bakanlığı'na ve Spor Genel Müdürlüğü'ne, federasyonlardan belediyelere kadar herkesin başarısı."

📺 Kürsü



🎙️ Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu: "Benim her sporcum, her madalya alan; bir iyi niyet elçişi, bir rol model, bir ikon. Onların her biri bütün topluma örnek olacak insanlar." pic.twitter.com/yBSTj2liad — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "ARTIK 2028'E BAKIYORUZ" Hedeflerinin 2028 Paralimpik Oyunları'na daha fazla sporcuyla katılıp daha fazla altın madalya kazanmak olduğunu da dile getiren Murat Aksu, "Paris'ta Allah'a çok şükür muhteşem bir başarı kazandık. O başarı orada kaldı, biz şimdi Paralimpik komite olarak 2028'e bakıyoruz. 2028 ve 2032'nin stratejik hedefleri nelerdir, onların çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.