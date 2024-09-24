Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında park yeri nedeniyle sopalı kavga çıktı. Meydan savaşına dönen kavgada taraflardan birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
- 1
Bayrampaşa'da araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
- 2
Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde börekçi dükkanında çalışanlarla Mustafa Ç. ve oğlu Mehmet Ç. arasında park yeri tartışması çıktı.
- 3
Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
-
- 4
Baba Mustafa Ç. otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle börekçi dükkanının çalışanlarına doğru art arda ateş etti.
- 5
Tüfekten çıkan kurşunlar çalışan İsmail Çınar'a isabet etti. Baba ve oğul ise otomobilleriyle kaçtı.
- 6
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Çınar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çınar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
-
- 7
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli baba ve oğlunu olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.
- 8
Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sopayla saldırdığı sırada Mustafa Ç.'nin pompalı tüfekle karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.
- 9
Soruşturma sürüyor.
-