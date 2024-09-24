İtalyan basını duyurdu! Osimhen'e Çizme kancası
Fırsat transferi olarak Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve Serie A devinin Nijeryalı golcüyü listesine aldığı belirtildi.
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Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Yıldız isme senelik 6 milyon Euro net maaş ödeyecek sarı-kırmızılılar, bu takviyeyle birlikte Avrupa'da adından söz ettirdi.
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25 yaşındaki oyuncu için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılırken, son iddia ise yine İtalya'dan geldi.
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JUVENTUS İDDİASI!
Napoli takımına yakınlığıyla bilinen Areanapoli.it kaynaklı site, Juventus'un Osimhen'i radarına aldığı yazdı.
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Fakat bu transferin pek mümkün gözükmediği ve Osimhen'in çıkış maddesinin yalnızda yurt dışı için geçerli olduğu kaydedildi.
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Devre arasında bu transferin mümkün olmayacağı, siyah-beyazlıların transferde harcayacağı tüm parayı zaten harcadığı iddia edildi.
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Ayrıca Rai Sport'un haberine göre ise; yaz transfer döneminde Çizme ekibinin bu transferde devreye gireceği belirtildi.
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Osimhen, G.Saray'da 2 maçta 180 dakika süre aldı ve 2 asistlik performans gösterdi.
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"OSIMHEN HAZİRAN AYINA KADAR G.SARAY'IN OYUNCUSU"
Geçtiğimiz günlerde G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok." ifadelerini kullanmıştı.
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