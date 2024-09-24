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        Haberler Dünya 7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar | Dış Haberler

        7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar

        İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah grubuyla 7 Ekim'den beri süren çatışmaları, Hizbullah grubunun lider kadrosunda ciddi kayıplara yol açtı. Hizbullah'ın en üst düzey komutanı Fuad Şükr, Hizbullah'ın Radwan Gücü'nün kıdemli komutanı Wissam al-Tavil, saha komutanlarından Sami Taleb Abdullah ve ikinci saha komutanı Muhammed Nasser'in ardından Cihad Grubu üyesi İbrahim Aqil ve Hizbullah'ın üç numarası Ali Karaki de son üç günde artan hava saldırılarında öldürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:28
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        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
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        7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışmalar, İsrail'in savaşı tüm bölgeye yaymasıyla farklı bir boyut kazandı.

        Yaklaşık 1 yıldır başta Gazze olmak üzere Lübnan, Suriye ve İran'da operasyonlar düzenleyen İsrail, geçtiğimiz haftadan beri Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırılarını sıklaştırdı.

        Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ve aynı gün Hizbullah'ın ordu komutanı Fuad Şükr'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail operasyonuyla öldürülmesiyle İran ve bölgede desteklediği kuvvetler büyük bir güç kaybetmişti. İsrail'in Hizbullah'ın iletişim araçları olan çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından başlattığı hava saldırılarında ise grubun üçüncü adamı Ali Karaki ve üst düzey üyesi İbrahim Aqil öldürüldü.

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        Ancak bu iki isim, grubun yönetim kademesinin öldürülen ilk üyeleri değil.

        İsrail'in 8 Ocak'ta SİHA'larla düzenlediği operasyonda Radwan Gücü'nün kıdemli komutanı Wissam al-Tavil hayatını kaybetmişti.

        13 Haziran'da düzenlenen saldırıda saha komutanı Talib Sami Abdullah ve üç Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

        Abdullah'ın hemen ardından 3 Temmuz'da bölge komutanı Muhammed Nasır İsrail tarafından öldürülen ikinci Hizbullah bölge komutanı olmuş, Hizbullah misilleme saldırıları düzenlemiş ve İsrail'in kuzeyine 100'den fazla roket atmıştı.

        İsrail'in geçtiğimiz haftadan beri Güney Lübnan'a yoğunlaştırdığı hava saldırılarında ise Cihad Grubu üyesi İbrahim Aqil ve Hizbullah'ın üç numarası Ali Karaki öldürüldü.

        Karaki'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından kabul edilmedi.

        Aqil'e düzenlenen saldırıda Aqil'le beraber 14 kişi daha öldü. ABD, terörist listesindeki Aqil için 7 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

        İsrail saldırıları

        İsrail ordusu, Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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