Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde atık toplayan Cennet B, bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet B. "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Merkezi'ni aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.