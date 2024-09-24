Bebek maması olmadan önce anneler ne yapıyordu? Nasıl bir çözüm yolu üretiyorlardı?
Günümüz modern çağında çocuk mamaları, neredeyse her bebek sahibi ebeveynin çocuğu için kullandığı destekleyici gıdalardır. Bebek mamaları günümüzde bu kadar önemliyken, eski zamanlarda insanlar çocuklarını nasıl besliyorlardı?
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Günümüzde neredeyse her ihtiyaç için bir ürün veya çözüm bulunuyor. Eski dönemlerde ise sorunları ve eksiklikleri gidermek bu kadar kolay değildi. Geçmiş yıllardaki anne ve babalar bebeklerini nasıl besliyorlardı? İşte detaylar...
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Bebek beslenmesinin tarihçesi
Biberonlar ve mamalar ortaya çıkmadan önce, bebeklerin beslenmesi büyük bir zorluk teşkil ediyordu. Ebeveynler, çeşitli nedenlerle bebeklerini emziremiyorlarsa sütannelere yöneliyordu. Bu yazıda, bebek beslenmesinin evrimi ve önemli gelişmeleri inceleyeceğiz.
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Sütannelerin rolü
M.Ö. 2000'li yılların başlarında, sütanneler, kendi çocukları olmayan bebekleri emzirmek için işe alındı ya da gönüllü olarak bu görevi üstlendiler. Bazı durumlarda, bu kadınlar köle olarak da çalışıyorlardı.
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Emziremeyen veya sütanneye erişimi olmayan anneler, hayvan sütüne yönelmek zorunda kalıyordu. Bu durum, 19. yüzyılın sonlarına kadar yaygın bir uygulamaydı.
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Hayvan sütü kullanımı
Çoğu ebeveyn inek sütünü tercih etse de, coğrafi konuma ve mevcut kaynaklara bağlı olarak keçi, eşek, deve, at ve koyun sütü de kullanılıyordu. Hayvan sütü, bebekler için alternatif bir beslenme kaynağı oluşturuyordu.
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Bebek maması gelişimi
Bebek mamasında önemli bir dönüm noktası, kimyagerlerin insan anne sütünü taklit etme çabalarıyla başladı. 1865'te Justus von Liebig, buğday, inek sütü, malt unu ve potasyum bikarbonatla dünyanın ilk bebek mamasını geliştirdi.
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1867'de eczacı Henri Nestlé, daha kolay hazırlanabilir bir formül olan "Farine Lactée Nestlé"yi piyasaya sürdü. 1883 yılına gelindiğinde, piyasada en az 27 bebek maması markası mevcuttu. Ancak bu mamalar, bebek sağlığı için gerekli vitaminlerden genellikle yoksundu.
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Konserveleme ve yeni ürünler
Bebek maması tarihindeki bir diğer önemli gelişme, yiyeceklerin konserve edilmesi yöntemlerinin keşfi oldu. 1800'lerde yoğunlaştırılmış süt ve buharlaştırılmış süt gibi ürünler ortaya çıktı. 1930'lar ve 1940'larda birçok çocuk doktoru, annelere bebekleri için buharlaştırılmış sütü öneriyordu.
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Ev yapımı mama iyi bir alternatif mi?
Bebek maması, yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin özenli bir karışımından oluşur. En yaygın protein inek sütüdür; yağ için bitkisel yağ ve karbonhidrat için laktoz bulunur. Uzmanlar, "Evde kendi mamanızı yapmak büyük sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilir," diye uyarılarda bulunuyorlar.
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Ev yapımı formüller kullanmanın önemli beslenme eksikliklerine ve gelişimsel ile büyüme gecikmelerine yol açabileceğini söylüyorlar. Aşırı dramatik olduğunu düşünmeyin; bebekler eskiden yetersiz beslenme, ishal ve biberon kontaminasyonu nedeniyle sürekli olarak ölüyorlardı. Bunun nedeni de günümüzün kaba beslenme uygulamalarıydı.
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Ebeveynlerin formül seçimi
Çoğu ebeveyn, bebeğin bağırsaklarını bozma riskini en aza indirmek için bir formül türü seçip ona bağlı kalmayı tercih eder. Ancak, bu zayıf formül dönemlerinde asıl olandan sapmak ve alternatiflere yönelmek gerekebilir.
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Farklı formül türleri
Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Dr. Hillary Bashaw, "Çoğu bebeğe, özel bir formül gerektiren tıbbi bir durumları olmadığı sürece farklı formül türleri verilebilir," diyor.
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İnek sütü formülünü tolere edebilen bebekler, bitki bazlı (soya) bir formülle de iyi başa çıkabilir. Ayrıca, markalı formül kullanan bebekler, o formülün jenerik muadiliyle de uyumlu olabilir.
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Tıbbi durumlarda dikkat
Ancak, özel formüller gerektiren tıbbi rahatsızlıkları olan ebeveynler, çocuk doktorlarıyla açık bir iletişim kurmalıdır. Formül değişiklikleri hafif gastrointestinal semptomları beraberinde getirebilir; bu nedenle bu durumları yönetmek için profesyonel yardım almak önemlidir.
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Acil durumlarda inek sütü kullanımı
Amerikan Pediatri Akademisi, acil durumlarda inek sütünün 6 aydan büyük bebeklere verilebileceğini belirtirken, bu durumun bir haftadan uzun sürmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Her durumda, öncelikle çocuk doktoruyla görüşmek önemlidir.
Kaynak: Howstuffworks
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