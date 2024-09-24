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Telegram'ın kurucusu Durov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, "yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını" ifade etti.

"PROBLEMLİ İÇERİKLERE ARTIK ERİŞİLEMİYOR"

Ekiplerin bu konuda çalıştığını ve uygulamada arama yapıldığında "problemli içeriklere artık erişilemediğini" belirten Durov, Telegram'ın "kötüye kullanılmasının önüne geçmek için" gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini kaydetti.

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER PLATFORMU KENDİ EMELLERİ İÇİN KULLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıklayan Durov, bu güncellemeyle suçluların caydırılmasının amaçlandığını aktardı.

REKLAM Durov, "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti. DUROV ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti. Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu, yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullanmıştı. Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtmişti. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.