Javier Bardem, isyan etti; "İnsanlık suçları işleniyor"

İspanyolların Oscar ödüllü oyuncusu Javier Bardem, Gazze açıklamasıyla gündeme geldi. ülkesinde düzenlenen San Sebastian Film Festivali'nde 'Donostia' ödülüne lâyık görüldü.

Javier Bardem, törenin ardından Gazze ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Netanyahu, tüm insanlığa karşı suç işliyor' diyen ünlü oyuncu, uluslararası organizasyonların harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Javier Bardem, İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri eleştirerek; "Gazze'de olanlar kabul edilemez, korkunç ve insanlık dışı suçlar işleniyor. İsrail tarihinin en radikal hükümeti, insanlığa karşı insanlık suçları işliyor. Hamas'ın acımasız saldırıları, Filistin halkının maruz kaldığı ağır cezayı haklı çıkaramaz. Çatışmanın sona erdirilmesi için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Hamas'ın dışarıda bırakıldığı başka aktörlerle müzakereler yapılmalıdır" dedi.

Javier Bardem; "Toplum olarak bu tür saldırıların karşısında pasif kalamayız. Hepimiz orada olup bitenlerin mağduruyuz ve bu suçları söyleme zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Toplum, İsrail'e yönelik eleştirinin antisemitizmle, Hamas'a yönelik eleştirinin ise İslamofobiyle hiçbir ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyor" diye konuştu.

Donostia Ödülü'ne geçen yıl lâyık görülen ancak o dönemde ABD'deki sinema sanatçılarının grevine destek verdiğinden ödülünü bu yıl alabilen Javier Bardem; "Dünyada tüm yaşananları görüp kutlama yapmanın mümkün olmadığını" ifade etti. Bardem'in bu sözleri, ayakta alkışlandı.