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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan sonra bir ilki başardı! - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan sonra bir ilki başardı!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:23
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

        • 2

          Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı.

        • 3

          van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

        • 4

          49 yaşındaki çalıştırıcı idaresindeki Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda sırasıyla Antalyaspor'u 4-0, Sivasspor'u 2-0, Eyüpspor'u da 2-1'lik skorlarla geçti.

        • 5

          Nevio Scala'nın Beşiktaş'ı ise Yimpaş Yozgatspor'u 3-0, Rizespor'u 2-1 ve Fenerbahçe'yi de 3-0 yenmişti.

        • 6
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