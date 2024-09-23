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        Haberler Magazin SHOW TV'nin yeni dizisi 'Deha'nın Devran’ı Aras Bulut İynemli'den Arda Güler pozu - Magazin haberleri

        'Deha'dan Arda Güler'e selam

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Deha', dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizide 'Devran'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:24
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        'Deha'dan Arda Güler'e selam
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        Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi başarılı isimlerin rol aldığı 'Deha' ekran yolculuğuna başladı. SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.

        Dizide; 'Devran' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sokakta futbol oynayan çocuklara bir ara eşlik ederken attığı gol sonrasında milli futbolcu Arda Güler'in son gol sevincini yaptı.

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e geçtiğimiz yıl transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, gol sevincinin ne anlama geldiğini şu şekilde açıklamıştı; "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum."

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        'DEHA'NIN KONUSU

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyor.

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