Buruk günler geride kaldı!

Sezona kötü başlayan Galatasaray ligde gidişatı tersine çevirdi. Kadıköy'e beşte beş ile giden sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini sürdürdü. Son aylarda büyük maçlardaki performansı tartışılan Okan Buruk da güven tazeledi.

5-0'lık Beşiktaş hezimetinin ardından Young Boys'a da iki maçta yenilen Galatasaray kötü gidişatı ligde tersine çevirdi.

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda üçüncü maçına çıkan iki galibiyet bir beraberlik elde eden Buruk, Jupp Derwall'den sonra Kadıköy'de mağlubiyet almayan ikinci teknik direktör oldu.

Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte Fatih Terim'in en iyi lig başlangıcı rekoruna ortak olan başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe zaferiyle Galatasaray'a 14 yıl sonra ilki yaşattı.

Son iki sezonun şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Okan Buruk bu sezon da rekor kırmaya devam ediyor.

Kadıköy'e beşte beş ile giden Cimbom, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü; sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı.

Daha önce Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk, 2017-2018'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en çok mağlup eden teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

Geçen sezon Kopenhag, Sparta Prag ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle yara alan; bu sezona ise Beşiktaş ve Young Boys yenilgileriyle başlayan Okan Buruk, derbi zaferiyle rahat bir nefes aldı.

Büyük maç performansı taraftarın eleştirilerine konu olan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıyla imza attı.