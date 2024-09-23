Altın haftaya rekorla başladı

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Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.4 yükselerek 2.630 doların üzerine tırmandı. Böylece dolar bazında altın son 1 haftada yüzde 5'e yakın bir kazanç sağlamış oldu. Ons fiyatı 2024 genelinde ise şu ana kadar yüzde 28 yükseldi.

Yurt içinde de serbest piyasada gram altın 2.886 lirayı görerek rekor kırdı. Gram altın geçtiğimiz haftayı 2.875 liradan tamamlamıştı. Gram altın yıl genelinde şu ana akdar yüzde 48 yükseliş kaydetti.

REKLAM Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı. YİNE 25-50 BİLMECESİ Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor.

ABD VERİLERİ VE FED YETKİLİLERİ TAKİP EDİLECEK Önümüzdeki 45 günde özellikle ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları bu beklentilerin değişmesi ve şekillenmesinde etkili olacak. Bu hafta ABD'de tüketici harcamaları ve PMI verileri takip edilecek. Bunun yanında bugün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin konuşmaları da izlenecek. Analistler ABD verilerinin yanında İsrail merkezli yaşanan çatışmaların da altına talebi artırdığını ifade ediyor.