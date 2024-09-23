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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri | Eski futbolcu kaza kurbanı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Eski futbolcu kaza kurbanı!

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu, 26 yaşındaki Engincan Demirtepe yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki sürücü Osman Çat ise yaralandı. Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 07:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:26
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        Eski futbolcu kaza kurbanı!
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        Konya'da kaza, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Osman Çat’ın (27) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        EREĞLİSPOR'DA TOP OYNAMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor’un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti.

        DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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