Eski futbolcu kaza kurbanı!
Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu, 26 yaşındaki Engincan Demirtepe yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki sürücü Osman Çat ise yaralandı. Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi
Konya'da kaza, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Osman Çat’ın (27) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
EREĞLİSPOR'DA TOP OYNAMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor’un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti.
DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.