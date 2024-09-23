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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması

        Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var. Kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi. Orada bir çalışma yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:58
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        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

        Tunç şunları söyledi: "Soruşturmalar etkin şekilde devam etti. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz çalışması söz konusu. Ülke, millet olarak Narin'in katillerinin tespiti ve en ağır cezaya çarptırılması konusunda beklenti var. Bu karşılanacaktır. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller, veriler, ifadeler, ifadelerde çelişkiler var."

        "GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

        "Sorgu aşamasında 12 tutuklu var, 3 adli kontrol var. 27'si şüpheli olmak üzere 268'nin kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Kriminal incelemeler var. HTS kayıtları var, geriye dönük kayıtlar inceleniyor. Baz çakışmaları tespit ediliyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. TÜBİTAK'a gönderildi. Ses ve görüntü anlamında elde edilen görüntülerle ilgili çalışma yapılıyor.

        "KATİL VEYA KATİLLERİ HESAP VERECEK"

        "Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. İfadelerden yola çıkılarak yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Farklı yorumlara neden olacak yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek. Yargılama neticesinde katil veya katilleri hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız."

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