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        Haberler Magazin Son dakika: Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti

        Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir taziye mesajı yayımladı

        Giriş: 23.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:58
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        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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        Sinema dünyasından acı haber...

        Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti.

        Tomris Giritlioğlu'nun Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı kitabından uyarladığı 1999 yapımı "Salkım Hanım'ın Taneleri", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Hülya Avşar, Kamran Usluer, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Derya Alabora, Güven Kıraç ve Zafer Algöz'ün başrollerini paylaştığı film; 72. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar aday adayı olarak seçildi.

        Avşar Yapım'ın ilk sinema filmi olan "Salkım Hanım'ın Taneleri", Tomris Giritlioğlu'nun kariyerinde sıçrama tahtası niteliği taşıyor.

        Ocak ayındaki çekimlerin bir bölümü Büyükada'da gerçekleştiriliyordu.

        Bir akşam; haber yapmak için Büyükada'ya gittim.

        Hava bir hayli soğuktu.

        Benimle birlikte orada olan başka bir meslektaşımla birlikte konağın kapısına gittik.

        Set amiri, Tomris Giritlioğlu'nun sete girilmesine izin vermediğini söyledi. Oldukça diretsek de izin alamadık.

        Biz de fotoğraf çekmek için bahçe duvarının sokağa bakan kısmındaki bir ağaca tırmandık.

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        Bir süre sonra çekimler başladı.

        'Nora'yı canlandıran Hülya Avşar, incecik kıyafetiyle bahçeye çıktı.

        Sahnede; yağmur olduğu için bir itfaiye aracı, yapay yağmurlama yaptı.

        Yağmurlama, hemen bizim tırmandığımız ağacın arkasından yapıldığı için bir hayli ıslandık.

        Çekimlerin ortasında Tomris Giritlioğlu, bizi ağaçta görünce, çekimi durdurdu. Kızgınlıkla - gülme arasında bir ifadeyle "Ağaçta iki davetsiz kuş var. Yakalayın da yanıma getirin" dedi.

        Ağaçtan inip yanına gittik.

        "Bu ne hal? Güldüğüme bakmayın. Sinirden gülüyorum. Donmasanız, düşüp bir yerinizi kıracaksınız. Başımızı belaya sokacaksınız. Bu sahnenin fotoğrafını çekmek çok mu önemli?" dedi.

        Biz de; "İşimiz bu" deyince; "Evet, saygı duyarım. Sizin için bu kadar önemliyse önce şu sobanın yanına gidip kurulanın, sonra gelin. Buradan çekersiniz" dedi.

        Tomris Giritlioğlu'nun sert görünümünün altında yufka bir yüreğe sahip olduğunu o gün, orada gördüm.

        Sonraki günlerde ne zaman sete gitsem, sohbet etmese de sahnelerin fotoğraflarını çekmeme izin verdi.

        Bir gün; "O kadar gelip - gidiyorsun. Akıl vermek haddime değil ama set izlenimi yapmanı tavsiye ederim" dedi.

        "Salkım Hanım'ın Taneleri"nde Tomris Giritlioğlu'nun tavsiyesiyle başlayan set izlenimi haberlerim, günümüze kadar uzandı.

        Ne yazık ki kanser, Tomris Giritlioğlu'nun aramızdan erken ayrılmasına neden oldu. 66 yaşında hayata veda etti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı taziye mesajında üzüntüsünü; "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun" şeklinde dile getirdi.

        Oyuncu Cansel Elçin ise üzüntüsünü şöyle ifade etti; "Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşça kal Tomris."

        TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN KARİYERİ

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