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        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te

        Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Deniz için özel anlardan biri sinemanın ikonik karakterlerinden Jane Fonda ile sohbet etmesiydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 08:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:26
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        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
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        Yaklaşık 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, yüzü olduğu bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlenen bir etkinliğine katıldı.

        Jane Fonda ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte Pınar Deniz, beyaz bir elbiseyle podyumda yürüdü.

        Pınar Deniz, poyduma çıkmadan önce aralarında; ABD'li model ve oyuncu Cara Delevingne'in de bulunduğu meslektaşlarıyla bir araya geldi.

        "GÖSTERİ ÖNCESİ PROVALAR"

        Polonyalı oyuncu ve şarkıcı Julia Wieniawa; İngiliz oyuncu Simon Ashley, Cara Delevingne ve Pınar Deniz ile fotoğrafını, "Gösteri öncesi provalar" notuyla yayımladı.

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        Simon Ashley, Cara Delevingne, Pınar Deniz ve Julia Wieniawa
        Simon Ashley, Cara Delevingne, Pınar Deniz ve Julia Wieniawa

        "SEVİYORUM"

        Pınar Deniz, etkinlikte daha sonra ise iki Akademi Ödülü sahibi ABD'li sinema ve dizi oyuncusu Jane Fonda ile bir araya geldi. Deniz için etkinliğin en özel anlarından biri de sinemanın ikonik karakterlerinden Fonda ile bir araya gelip sohbet etmesi oldu.

        Türkiye'de geleceğin ikon karakterlerinden biri olarak gösterilen 30 yaşındaki Pınar Deniz, 86 yaşındaki Jane Fonda ile çektirdiği fotoğrafı; "Seviyorum" notuyla yayımladı.

        Jane Fonda ve Pınar Deniz
        Jane Fonda ve Pınar Deniz

        Podyumda yürüdükten sonra siyah bir takım elbise giyen Pınar Deniz, gecenin sonunda çektirdiği fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

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        #Pınar Deniz
        #Jane Fonda
        #Cara Delevingne
        #Paris

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