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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!

        Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan üç isim ligin altınca haftasına gelindiğinde istenilen süreleri bulamadı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde kaldı

        Giriş: 23.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:01
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        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
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        Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Levent Mercan gibi yerli yıldızlar formayı unuttu.

        OĞUZ AYDIN: 22 DAKİKA

        Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce beklentilerin büyük olduğu ve yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Oğuz Aydın, Sarı-Lacivertlilerde kulübeye hapsoldu.

        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferlerinden olan Oğuz Aydın, takıma Temmuz ayında katıldı. Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç futbolcu yeni takımında henüz istediğini bulamadı.

        Resmi maçlarda Fenerbahçe formasını 3 kez giyebilen Oğuz Aydın tüm kulvarlarda toplam 22 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Lille maçlarının birinde 20 dakika süre bulabilen 20 yaşındaki futbolcu rövanş mücadelesinde ise 1 dakika süre alabildi.

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        Süper Lig'de de bu sezon sadece Adana Demirspor ile olan açılış maçında 1 dakika süre bulabilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasını unuttu.

        Geçtiğimiz sezonun en formda yerli yıldızlarından olan Oğuz, Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 13 gol attı ve 8 asist yapmıştı.

        CENK TOSUN: 54 DAKİKA

        Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki önemli yerli hamlelerinden olan Cenk Tosun Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ermesinden sonra Fenerbahçe'ye katılmıştı.

        Sarı-Lacivertli formayı 4 kez giyebilen tecrübeli futbolcu 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 2'de lig maçına çıktı. Cenk Tosun bu maçlarda toplam 54 dakika süre bulabildi. Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un hiç süre alamaması eleştiri konusu oldu.

        LEVENT MERCAN: 9 DAKİKA

        Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi Levent Mercan henüz Jose Mourinho takıma katılmadan transfer edilmişti. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayı sırtına sadece 9 dakika geçirebildi. Ligin 3. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan dahil olan Levent Mercan bir daha forma giyemedi.

        AVRUPA LİGİ'NDE DE YOKLAR

        Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesine karşın sezonun ilk transferi olan Levent Mercan tamamen geri planda kaldı. Levent bu sezon şimdiye kadar sadece bir lig maçında 9 dakika forma şansı bulabildi. Öte yandan Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Avrupa Ligi maçları için UEFA kadrosuna da yazılmadı.

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