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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Arkadaşını çekiçle öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!

        Ankara'da, tartıştığı 65 yaşındaki arkadaşı Ü.U'yu çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan 62 yaşındaki S.K., eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı. S.K., "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:46
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        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun (65) cesedi bulundu.

        BAŞINA DARBE ALDIĞI BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

        ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI

        Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

        POLİSİ YANILTMAK İÇİN AŞTİ'YE GİTTİ

        Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

        PAVYONDA EĞLENİRKEN YAKALANDI

        Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dedi.

        Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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