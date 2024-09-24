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        Haberler Dünya 6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu | Dış Haberler

        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu

        6 yaşındayken California'nın Oakland şehrinde parkta oynadığı sırada kaçırılan Luis Armando Albino, yeğeninin internetten yaptığı DNA testiyle bulundu. Albino, 73 yıl sonra ailesine kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 08:59 Güncelleme: 24.09.2024 - 08:59
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        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
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        6 yaşında California'da parkta oynarken kaçırılan Luis Armando Albino, 73 yıl sonra ailesine kavuştu.

        Olay, 1951 yılında California'nın Oakland şehrinde yaşandı. 21 Şubat 1951'de bir kadın, 6 yaşındaki Luis Armando Albino'yu, abisiyle oynadığı Batı Oakland parkında kandırdı ve ona şeker alacağına söz verdi.

        Bunun ardından kadın çocuğu kaçırdı ve Albino'yu kendi çocukları gibi yetiştirecekleri bir çiftin yanına götürdü.

        Albino'dan 70 yıldan fazla süre haber alınamadı, ancak ailesi onu her zaman aramaya devam etti. Annesinin 2005'te öldüğünü söyleyen yakınları, oğlunun hayatta olduğuna dair umudunu asla kaybetmediğini dile getirdi.

        Albino, 73 yıl sonra ailesini çevrimiçi bir soy testi, eski fotoğraflar ve gazetede yer alan haberler sayesinde bulundu.

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        Vietnam'da görev yapmış emekli bir itfaiyeci ve Deniz Piyadeleri gazisi Albino'yu 63 yaşındaki yeğeni ailesiyle bir araya getirdi.

        İNTERNETTEN YAPTIĞI DNA TESTİYLE BULDU

        Albino'nun 63 yaşındaki yeğeni Alida Alequin, amcasının hala hayatta olabileceği fikrinin 2020 yılında aklına geldiğini söyledi ve "sadece eğlence olsun diye" yaptırdığı çevrimiçi bir DNA testinde amcasının hala hayatta olduğunu öğrendiğini ifade etti. Ancak o dönem yapılan araştırmalarda amcasını bulamadı.

        2024'ün başlarında kendisi ve kızları Albino'yu tekrar aramaya başladı. Yetkililerin devreye girdiği araştırma sonucu ipuçları toplandı ve Albino'nun yeri bulundu.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Alequin, 20 Haziran'da araştırmacıların annesinin evine geldiğini ve amcasının bulunduğunu söylediğini söyledi. Alequin, "Araştırmacılar gittikten sonra ağlamaya başladık. Annemin ellerini tuttum ve onu bulduk, çok mutluydum." dedim.

        Alequin, gazetecilere verdiği demeçte, amcasının ona sarılıp 'Beni bulduğun için teşekkür ederim' dediğini söyledi ve amcasının medyayla konuşmak istemediğini belirtti.

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        #California
        #Luis Armando Albino
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