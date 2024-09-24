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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erdinç Orcan THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir sitenin otoparkında duvara çarpan otomobilin alev aldığı kazada, aracın içinde mahsur kalan 44 yaşındaki Erdinç Orcan hayatını kaybetti. Orcan'ın THY personeli olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:45
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        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
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        Kırklareli'nde kaza, önceki gece saat 03.00 sıralarında Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde, bir sitenin bodrum katındaki otoparkında meydana geldi.

        OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Erdinç Orcan'ın kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle duvara çarpıp, alev aldı.

        ALEVLER DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

        Alevler kısa sürede büyüyüp, otoparktaki diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANGIN 6 SAAT SÜRDÜ

        Sitede oturanlar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede duvara çarpan otomobilde mahsur kalan ve THY personeli olduğu öğrenilen Erdinç Orcan'ın cansız bedeni bulundu.

        5 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Orcan'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında otoparktaki 5 araç kullanılamaz hale geldi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
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