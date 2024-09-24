Muçi kanatlarda uçamıyor!

Beşiktaş'ta sezona beklentilerin altında başlayan Ernest Muçi, Eyüpspor ile oynanan maçta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararıyla kadroda yer almadı.

Arnavut futbolcu, bu sezon ilk kez kadro dışında kalarak 12+2 kuralı nedeniyle tribüne çıkan yabancı futbolcu oldu.

Bu sezon Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçı ile Samsunspor ile Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçlarda kadroda olsa da oyuna girmeyen Muçi, Antalyaspor maçında ise son 3 dakika oyuna girerek takımının 4. golünü kaydetti.

Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda oynanan Lugano maçında son 20 dakika, rövanşta ise son 24 dakikada süre alan Muçi, ligdeki Sivasspor karşısında 11 başlarken 62 dakika sahada kaldı.

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Muçi, Trabzonspor deplasmanında ise ikinci yarıda oyuna girip 24 dakika süre alsa da bekleneni veremedi. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında ise kadro dışında kaldı.