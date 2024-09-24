Monarşi karşıtları: 'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'

Getty Images

İngiltere'de monarşi karşıtı kampanya grubu Republic (Cumhuriyet), Kraliyet Ailesi'nin ülkedeki vergi mükelleflerine "gerçek maliyetinin" 510 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

Bu tutar, Kraliyet Ailesi'nin masraflarını finanse eden 86 milyon sterlinlik Sovereign Grant adlı devlet fonunun yaklaşık altı katı.

Sovereign Grant fonu, Kraliyet Ailesi'nin personel, seyahat ve mekan yenileme gibi harcamalarını karşılıyor. Ancak örneğin güvenlik gibi bazı harcamalar bu fonun dışında kalıyor.

Republic grubu da sadece güvenlik giderlerinin "basındaki haberlere dayanarak" 150 milyon sterlin düzeyinde hesaplanabildiğini kaydediyor.

REKLAM

Monarşi karşıtları, bu tutarların net olarak açıklanması yönünde hükümete de çağrıda bulunuyor.

Republic yöneticisi Graham Smith, emeklilere yapılan yakıt yardımının kesilmesi tartışmalarına gönderme yaparak, "Yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken, nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz?" dedi.

Grubun hesapladığı 510 milyon sterlinlik tutar, "kayıp gelirleri" de kapsıyor. Örneğin Kraliyet Ailesi'nin konutlarından sağlanabilecek yılda 96 milyon sterlinlik ticari gelir de bu tutara dahil.