Joey King'in ablası, Türkiye'ye gelin geldi

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'Suikast Treni', 'Korku Seansı' ve 'Bir Aile Meselesi' gibi projelerde yer alan dünyaca ünlü oyuncu Joey King'in ablası Kelli King, Osman adında bir Türk ile evlendi.

İstanbul'a gelen Joey King, kız kardeşinin hazırlık sürecinde ona destek olarak kına gecesinde 'Erik Dalı' ve çeşitli Türk şarkıları eşliğinde dans etti.

Bu özel anlar sırasında duygusal anlar yaşayan Joey King, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaştı.

Joey King, yaptığı paylaşımlarda; "Türkiye'yi seviyorum. Kız kardeşimi ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. REKLAM

Yapılan bu paylaşıma birçok ünlü isim beğeni gönderirken, Afra Saraçoğlu ve diğer Türk sosyal medya kullanıcıları da yorumlar yaptı.

Joey King, 2 Eylül 2023'te evlendiği Steven Piet ile İstanbul'dan romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram