Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

UCM BAŞSAVCISI KARİM KHAN'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soykırım davasında suçluların hak ettiği cezayı almaları son derece önemli" diye konuşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmiyor, katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yapıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

PEZEŞKİYAN'LA BİR ARAYA GELDİ

New York'ta bulunan Türkevi'ndeki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.