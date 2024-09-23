Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, BM’nin tarihi bir sınavdan geçtiğini ve gereken liderliği gösteremediğini belirtti.

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, “Hem uluslararası toplum hem de Birleşmiş Milletler tarihi bir sınavdan geçiyor. Kriz ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz azalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa ve başarısız devletlere zemin hazırlıyor. İslam'a karşı nefret ve yabancı düşmanlığı bu zeminde güç kazanmıştır. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Bugün küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umudu, yoksulluğa karşı refahı, adaletsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı barışı savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var” dedi.

‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ Bakan Fidan, Genel Kurul’da kabul edilen kararların, birkaç ülkenin onaylamamasıyla Güvenlik Konseyi’nden geçemediğine dikkat çekerek, “Daha adil, kapsayıcı ve etkili birçok taraflı modele ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de, özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır. Aslında dünya beşten büyüktür. Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar Güvenlik Konseyi yüzünden uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkenin iradesine bırakılamaz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Adaletsizliğe karşı adalet, şiddete karşı barışı öne çıkaracak çözümlere ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var. Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan kararlar Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden oluşan kısıtlı bir iklim kararına bırakılamaz. Yine aynı zamanda giderek artan kutuplaşma çerçevesinde diyaloğu artıracak çözümlere ihtiyacımız var.

REKLAM "HER PLATFORMDA SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ" Buna ilave eden uluslararası finansal mimarinin reformu da artık bir zorunlu. Sürdürülebilir kalkınma planlarına ve hedeflerine ulaşabilmenin tek yönü bu. Bütün bu hedefler çerçevesinde her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşme ve yapay zeka ile ilgili yeni çözümlere ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun dijital açığı kapatma çerçevesinde desteklemesini bekliyoruz. Bugünkü zirvenin başarısı çok önemli test. Ortak taahhütlerimizi ortak bir dünya vizyonu çerçevesinde tekrar gündeme getirmeliyiz. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.