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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: Birlikte sıkıntıları çözeceğiz - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Şenol Güneş: Birlikte sıkıntıları çözeceğiz

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu ve "Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:40
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        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Beşiktaş maçında farklıydı, 10 dakika falan başlangıcımız iyiydi. 10 kişi kaldığımızda savaşçı ruhumuzu gösterdi oyuncular. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta fizik olarak iyiydik, top kayıpları anormal oldu. Bu maçta da ilk yarı boşa gitti bizim için ve rakip için. Biz kendimiz için gidiyoruz. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor.

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        Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Maç bittiğinde hayıflanmak, bize yakışmıyor diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var.

        "TEMPOSU HAZIR OLMAYANLAR VAR"

        Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor. Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu. 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız onu düşüneceğiz. Toparlayacağız.

        "İYİ OLMAMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

        Bugün de ikinci yarıda pozisyonlar vardı ama bu bize yetmez. Daha çok pozisyon bulan ve pozisyon vermeyen bir takım olacağız. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz. Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlara görev veriyoruz ama sorumlusu benim. Oyunculara, "Üzülerek, teslim olarak, mazeret üreterek" bunu çözemeyiz diyorum. Onu halledemedik, kötü sonuçlarla devam ediyoruz.

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