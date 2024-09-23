Trabzonspor'da Şenol Güneş: Birlikte sıkıntıları çözeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Beşiktaş maçında farklıydı, 10 dakika falan başlangıcımız iyiydi. 10 kişi kaldığımızda savaşçı ruhumuzu gösterdi oyuncular. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta fizik olarak iyiydik, top kayıpları anormal oldu. Bu maçta da ilk yarı boşa gitti bizim için ve rakip için. Biz kendimiz için gidiyoruz. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor.

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Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Maç bittiğinde hayıflanmak, bize yakışmıyor diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var.

"TEMPOSU HAZIR OLMAYANLAR VAR"

Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor. Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu. 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız onu düşüneceğiz. Toparlayacağız.