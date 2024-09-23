İngiliz ekibi derbide Barış Alper Yılmaz'ı izledi!
Galatasaray'da 2 sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekibi, Fenerbahçe derbisine gözlemci gönderdi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezonki iyi performansını devam ettiren Barış Alper Yılmaz için Tottenham ve Brighton'ın ardından bir İngiliz ekibinin daha transfer listesine girdi.
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İngiliz basınından Caught Offside’ın haberine göre; İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, dev deribde Barış Alper'in takibindeydi.
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24 yaşındaki yıldızı izleyen Forrest gözlemcileri milli futbolcuyu radarına ekledi.
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Haberde yer alan detayda sezonun kalan maçlarında da İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz'ı takip edeceği belirtildi.