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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi - Beşiktaş Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:54
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        • 1

          "BÜYÜK MAÇLAR İÇİN UYARI"

          Uğur Meleke: "Beşiktaş bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da ilk yarılarda gol buldu. Bu 8 maçın 6’sında iki farka da ulaştı. Ancak önlerinde Ajax, Eintracht, Lyon içeren bir fikstür var. Eyüp’ün gerek önde baskıyla, gerek hızlı çıkışlarla Beşiktaş’ı zorlaması belki de siyah beyazlılar için olumlu. Zira Almanlar-Fransızlar da önde baskı yapacak size. Ve bu baskıya karşı da alternatif çözümler üretmelisiniz. Dün olduğu gibi Rafa ya da İmmobile’nin şapkadan tavşan çıkarmadığı günler de yaşanacak. Eyüp maçında bölüm bölüm yaşanan zorluğu, yakın gelecekteki büyük maçlar için bir uyarı olarak ele almalı Van Bronckhorst." (Hürriyet)

        • 2

          "İLK 11 GÜÇLÜ AMA..."

          Güntekin Onay: Beşiktaş, Eyüpspor’a bu kadar pozisyon verdikten sonra kazanması kaptan Mert Günok sayesinde oldu. Van Bronckhost ve oyuncu grubu bu maçtan dersler çıkartmalı. Ancak iyi oynamadığı bir maçı da son dakika golüyle de olsa kazanması siyah beyazlılar açısından önemli. Beşiktaş'ta Rashica’nın gol atması ve skora katkı vermesi değerli. Çünkü gol yollarında alternatifler artmalı, aksi takdirde gol sorunu yaşarsınız. Semih’in oyuna girdikten sonra sorumluluk alması ve rakip savunmayı zorlaması da siyah beyazlılar için değerli. Beşiktaş’ın çok güçlü bir 11’i var ancak Van Bronckhost’un yoğun maç takvimi başlamışken alternatif isimlere de yönelmesi şart. Eylül ve ekim ayları Beşiktaş için bol deplasmanlı ve güçlü takımlara karşı oynanan maçlarla geçecek. (Hürriyet)

        • 3

          "BU TIKANMA AŞILMALI"

          Oğuzhan Genç: Beşiktaş kazansa da merkezde etkili kapanan rakiplere karşı kilidi açmakta zorlanmayı sürdürdü. Joao Mario kanatta beklenen etkinliği gösteremezken maçı yine orta alana çekilerek tamamladı. Giovanni van Bronckhorst'un önündeki yeni konu, hem bu tıkanıklığı aşmak hem de Joao Mario'nun rolünü belirlemek olmalı. (Habertürk)

        • 4

          "GÖZLERİNDEN ÖPERİM"

          Sinan Vardar: "Beşiktaş oyunun büyük bölümünde topa hakimdi fakat ben Eyüpspor takımını da beğendim. Çok diri, fizik üstünlüğü olan bir takım. Hazırlık dönemini iyi geçirmişler. Bu takım küme düşme riski yaşamaz. Sonuçta maçın 90. dakikasında azmi ve hırsı ile Semih penaltıyı yaptırdı, Immobile'de Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Aferin Semih gözlerinden öperim oğlum." (Fotomaç)

        • 5

          "SKOR, HAKEMLERİN ŞANSI"

          Mustafa Çulcu: "Maçın 90. dakikasında Beşiktaş lehine penaltı kararı sahada verilmeliydi. Semih'e Tayfur un hareketi net penaltıydı. Zorbay Küçük yine tespit edemedi. Burada VAR müdahalesi doğruydu ve penaltı kararı geldi. Özellikle ikinci yarı hakem dağıldı. Fauller, kartlar kabul görmedi. Bir türlü maçın yönetim balansını oturtamadı. Zorbay Küçük ve ekibi maçta formsuz, uyumsuz, kabul görmeyen ve de kötü performans sergilediler. Maçın skoru hakemlerin şansı oldu." (Sabah)

        • 6

          "DERS OLACAKTIR"

          Ali Gültekin: "Beşiktaş'ın kadro inşası elbette devam ediyor. Birçok yeni oyuncusu var, özellikle oyunu rakip alanda tutma konusunda becerisi olgunlaştı ama ceza sahası içi ve civarında yalnızca Rafa Silva'nın etkinliği üzerinden yürümeye çalışması işi zorlaştırıyor. Diğer oyuncuların da daha etkili olması ve daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür oyunlarla lig ilerledikçe daha çok karşılaşacak. Rakipleri merkez hücumunu kapattığında daha fazla alternatifleri de işler hale getirebilmeli. Semih'in aldığı inisiyatif gibi örnekleri artırabilmeli. Gerginliği son dakikaya taşımamalı. Bu potansiyeli var. Sıktığı zaman oyunu çok daha etkili hale getirebiliyor. Bu maç ders olacaktır." (Sabah)

        • 7

          "KÖTÜ OYNAYARAK DA..."

          Oktay Derelioğlu: "Rafa Silva, Gedson ve Immobile gibi usta ayaklar kötü oynayınca Beşiktaş'ın oyunu da sınıfta kaldı. İyi diyebileceğimiz sadece Paulista ve Rashica vardı. Diğer isimler de gününde değildi. Eyüpspor bekleme oyunu oynamasına rağmen önemli pozisyonlar bulmayı başardı. Tabii bunda Beşiktaş'ın yanlış pas tercihleri ve hataları da var. Beşiktaş uzatmalarda Immobile'nin attığı penaltı golüyle kazanmayı bildi. Şampiyonluk yolunda kötü oynayarak kazandığınız maçlar da olacaktır." (Takvim)

        • 8

          "MERT'E ÇOK İŞ DÜŞTÜ"

          Turgay Demir: "İki takım da hakeme rağmen tempo yapmaya çalıştılar ve pozisyonlar buldular. Beşiktaş Rashica ile golü bulunca sıkça aktif dinlenme yaparak riskli skorla yoluna devam etti. Sonrasında penaltı golüyle tabela eşitlenince hem sahadakiler, hem kulübedekiler silkinip kendilerine geldiler. Semih girdiği andan itibaren ön tarafa hareket getirdi. Nitekim kazandırdığı penaltıyla da maçın kotarılmasına katkı yaptı. Rafa Silva, Gedson, Rashica, Masuaku sahanın iyilerindendi ama savunma hataları bolca yapıldığı için Mert'e çok iş düştü ve o da günündeydi maşallah. Çok net kurtarışlar yaparak galibiyette önemli rol oynadı." (Fotomaç)

        • 9

          "ÜÇ KULVARI KALDIRIR MI?"

          Bilal Meşe: "Musrati’nin yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy, soldan sıfıra kadar indi, Tayfur Bingöl’ün ayağına darbesiyle kendini yerde buldu. Zorbay Küçük’ün önünde, görüyor, veremiyor, VAR’a sığınıyor; olacak iş değil! Immobile klas bir vuruşla Kartal’ı ipten aldı. İlk yarıya dönelim, korner atışında Claro, Paulista’ya el ense çekiyor, karga - tulumba yere indiriyor, VAR’dan tık yok, yok! Huuu VAR’daki İlker Coşkun, nerdesin, gözlerine perde mi indi? Zaten Zorbay Küçük’e o kokart büyük geliyor. Valla, şimdi sırada UEFA Ligi var. Hollanda’da Ajax ile ilk sınavını verecek, kadro derinliğinde yani yedek kulübe de sıkıntı var. Kartal, üç kulvarı kaldırır mı, kaldırmaz mı? Zorrr!" (Milliyet)

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