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        Haberler Yaşam Denizlerin gizemli postası: Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!

        Okyanusların hafızası: Denize bırakılan en eski mesaj nasıl bulundu, ne yazıyordu?

        Dünyanın dört bir yanındaki denizler, sadece suyun değil, aynı zamanda tarihin de derinliklerini saklar. Bazen dalgalar, geçmişten gelen gizemli mesajları gün yüzüne çıkarır. İşte denize bırakılan en eski şişe mesajı, yıllar sonra tekrar gün ışığına çıkıyor ve içindeki notla hepimizi şaşırtıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:30
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        • 1

          Denize bırakılan şişe mesajları, her zaman bir gizem ve romantizm taşır. Geçmişten günümüze uzanan bu eski gelenek, bizi tarih boyunca insan hikâyelerine bağlar. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı ise içerdiği şaşırtıcı notla tarihin derinliklerinden sesleniyor. Peki tarihin en eski şişe mesajında ne yazıyordu? İşte detaylar!

        • 2

          AVUSTRALYA'DAKİ WEDGE ADASINDA BULUNDU

          Tonya Illman, 2018 yılında Avustralya'daki Wedge Adası'nın hemen kuzeyindeki bir plajda, daha sonra 132 yıllık bir şişe içinde mesaj olduğu ortaya çıkan bir şeye rastladı.

        • 3

          Illman o sırada yaptığı açıklamada, “Eski ve hoş bir şişeye benziyordu, ben de kitaplığımda güzel durabileceğini düşünerek aldım” dedi. “Oğlumun kız arkadaşı kumu dökmeye gittiğinde notu bulan kişi oldu."

        • 4

          ALMANCA BİR EL YAZISI

          "Not nemliydi, sıkıca sarılmıştı ve iple sarılmıştı. Eve götürüp kuruttuk ve açtığımızda üzerinde çok silik bir Almanca el yazısı olan basılı bir form olduğunu gördük.”

        • 5

          BİR DENEYİN PARÇASI SANDILAR

          Illman ve kocası internette yaptıkları bazı araştırmalardan sonra, bu bulgunun Alman Deniz Gözlemevi tarafından yürütülen 69 yıllık bir sürüklenme şişesi deneyinin (okyanus yüzeyindeki akıntıları incelemek için kullanılan bir deney) bir parçası olabileceğinden şüphelendiler.

        • 6

          Bu şişelere yerleştirilen notlarda, denize atıldıkları tarih, bunun gerçekleştiği koordinatlar, geminin adı ve rotası ve şişeyi bulan kişiden, ne zaman ve nerede bulunduğuna dair ayrıntılarla birlikte Alman Deniz Gözlemevi'ne veya bir Alman konsolosluğuna iade etmesi isteniyordu.

        • 7

          GALLER'DEN ENDONEZYA'YA GİDEN BİR GEMİDEYDİ

          Illman tarafından bulunan nottaki ayrıntılar, şişenin 1886 yılında Galler'in Cardiff kentinden Endonezya'nın Makassar kentine giden bir gemide bulunduğunu göstermektedir.

        • 8

          Batı Avustralya Müzesi'ndeki ve Alman Deniz Gözlemevi'nin günümüzdeki şubelerindeki uzmanların - kağıdın tarihlendirilmesi ve el yazısı karşılaştırmalarını da içeren - incelemelerinin ardından, bu bulgunun şimdiye kadar bulunan en eski şişe içindeki mesaj olduğu doğrulandı.

          Kaynak: IFL Science

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