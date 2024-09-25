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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 3 - PAOK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 3 - PAOK: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında PAOK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Abdul Rahman Baba (k.k), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı. Yunan ekibinin tek golü ise Giannis Konstantelias ile geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:57
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        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile PAOK karşı karşıya geldi. Mücadele Cimbom'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Saray'ın gollerini 48. dakikada Abdul Rahman Baba (k.k), 76'da Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. Konuk takımın golü ise 67'de Giannis Konstantelias'tan geldi.

        Bu sonucun ardından G.Saray lig formatına 3 puanla başladı. PAOK ise haftayı puansız kapattı.

        Turnuvanın 2. haftasında G.Saray deplasmanda RFS ile karşılaşacak. PAOK ise sahasında Steaua Bükreş'i ağırlayacak.

        CİMBOM'DAN ZORUNLU TEK DEĞİŞİKLİK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre PAOK karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk; kırmızı kart cezası bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Kaan Ayhan çıktı.

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        OKAN BURUK 2 MAÇ SONRA SAHA KENARINDA

        Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta 2 maç men cezası alan Teknik Direktör Okan Buruk, cezalarını Young Boys karşılaşmalarında tamamlamıştı. Buruk, PAOK mücadelesiyle saha kenarındaki yerini aldı.

        GÜNAY İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı. Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Giannis Konstantelias’in vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

        15. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Osimhen’in kontrol etmek istediği top ceza sahası içi sol çapraza açıldı ve savunmada Omar Colley kayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        27. dakikada Gabriel Sara’nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu Yunus Akgün indirdi ve ceza sahası dışı sol çaprazdan Gabriel Sara’nın yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski’nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

        42. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        45+1. dakikada Omar Colley’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fedor Chalov topla birlikte ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kurtardı.

        Ayrıntılar geliyor...

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