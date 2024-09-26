İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer: Pierre Loti tepesi adını nereden alıyor, arkasındaki hikaye ne?
İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alan Pierre Loti Tepesi, Haliç manzarası ve mistik atmosferi ile ziyaretçileri kendine çekiyor. Fransız yazar Pierre Loti'nin, İstanbul'a duyduğu derin sevgi ve Aziyade'ye olan trajik aşkı, bu tepeyi adeta bir romantizm simgesi haline getiriyor. İşte detaylar...
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Tarihi Haliç manzarasına hakim Pierre Loti Tepesi, İstanbul’un en özel noktalarından biri olarak bilinir. Adını, Türk kültürüne derin bir sevgi besleyen Fransız yazar Pierre Loti’den alan bu tepe, aşk ve hüzün dolu bir hikaye barındırıyor. İşte detaylar...
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PİERRE LOTİ KİMDİR?
Gerçek adı Louis Marie Julien Viaud olan Pierre Loti, Fransız bir deniz subayı ve romancıdır. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri’ne katılan Loti, mesleği sayesinde Uzak Doğu ve Orta Doğu’da uzun süreler geçirir. Bu deneyim ve gözlemlerini kitaplarında sıkça işleyen yazar, Okyanusya seferinde Tahiti yerlileri tarafından kendisine verilen "Loti" ismini kullanmaya başlar. Bu isim, egzotik bir bitkiden gelir ve onun gezgin ruhunu yansıtır.
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Loti, İstanbul'a olan sevgisini en çok Aziyade romanında dile getirir. İstanbul’da tanıştığı ve âşık olduğu bir kadın olan Aziyade'nin hikâyesi, onun Türk kültürüne ve İstanbul'a olan derin bağının da sembolü haline gelmiştir.
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AZİYADE VE PİERRE LOTİ’NİN AŞKI
Pierre Loti, 1876 yılında subay olarak Selanik’e geldiğinde, Osmanlı İmparatorluğu’na ve İstanbul’a hayran kalır. Aynı dönemde Hatice adında Çerkez bir kadınla tanışır. Loti, ona "Aziyade" ismini verir ve ikisi arasında gizli bir aşk başlar.
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Hatice, bir ağanın üçüncü eşi olmasına rağmen, Loti ile arasında oluşan bağ engel tanımaz. Loti, Hatice’nin İstanbul’a geleceğini öğrenince, sevdiği kadından önce şehre gelerek onu beklemeye başlar.
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Aşkları, bugün Pierre Loti Tepesi olarak bilinen yerdeki Rabia Hatun Kahvesi’nde buluşmaları ile daha da pekişir. Haliç manzarası eşliğinde gizlice görüşen çift, Loti’nin ülkesinden acil bir şekilde geri çağrılmasıyla ayrılmak zorunda kalır.
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Bu ayrılıktan sonra Loti, İstanbul’a döndüğünde sevdiği kadının genç yaşta öldüğünü öğrenir. Bu trajik haber Loti’yi derinden etkiler ve hayatının geri kalanında Aziyade’yi unutamaz.
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PİERRE LOTİ TEPESİ'NİN ÖNEMİ
Pierre Loti, İstanbul’u ve özellikle Eyüp’ü sık sık ziyaret eden bir yazar olarak, şehrin tarihine derin izler bırakmıştır. Onun İstanbul’a olan sevgisi, adının verildiği bu tepe ve burada bulunan kahve ile ölümsüzleşmiştir. İstanbul’a her geldiğinde Aziyade’nin mezarını ziyaret eden Loti, sevdiği kadının mezar taşının bir kopyasını Fransa’daki evine bile yaptırmıştır. Loti’nin bu derin duygusal bağı, hem İstanbul’un hem de Pierre Loti Tepesi’nin bugün hala ilgi çekici bir yer olmasını sağlar.