Tutuksuz yargılanmak istedi! Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye 22 Eylül'de İstanbul Ümraniye'den gelen kan donduran bir haberle sarsıldı. 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan firari olan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti adlı cani, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Tutuklanan ve ifadesinde tutuksuz yargılanmayı talep eden katil, "Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum" dedi. Öte yandan caninin suç kayıtlarında ortaya çıkan yeni detaylar da dehşete düşürdü
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Ümraniye'de karakoldan firar ettikten sonra kendisini yakalamaya çalışan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.
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DHA'nın haberine göre Geçti ifadesinde, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz'ın silahının ucunu görünce hasımları olduğunu düşünerek varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, “Kasten suç işlemedim" dedi.
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POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU
Ümraniye'de 22 Eylül akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi.
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Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuş, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.
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"ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN ÇIKTIM"
Yunus Emre Geçti hakimlikte verdiği ifadesinde, “Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. . Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim" dedi.
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ŞEYDA POLİSİ ŞEHİT ETTİ, İFADESİ KAN DONDURDU
Şüpheli Yunus Emre Geçti, “Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.
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"ÖLDÜRME KASTI YOKTUR"
Şüphelinin avukatı, “Şüphelinin savunmalarına aynen katılıyoruz. Olay bir arbede sırasında meydana gelmiştir. Şüphelinin şehit polis memurunu öldürme kastı yoktur. Aniden gelişen olaylardan kaynaklı olay meydana gelmiştir. Şüpheliye karşı da ateş edilmiştir. Kolundan yaralanmıştır. Aynı şekilde annesi de yaralanmıştır. Yerde görmüş olduğu silahı alarak meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bütün deliller toplanmıştır. Kaçma ve delil karartma durumu söz konusu değildir" dedi.
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SUÇ DOSYASI DA ORTAYA ÇIKTI
İHA'nın haberine göre de Yılmaz’ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin sabıka kaydının detayları ortaya çıktı. Darp ettiği annesi Pınar Geçti’nin, oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle defalarca kez şikayetçi olduğu öğrenildi.
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ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ
26 ayrı suç kaydı bulunan Geçti'nin 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli kişinin aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O.'nun motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti’yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.’nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y.'yi bıçakladığı öğrenildi.
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DOKTORU DA TEHDİT ETMİŞ
Katilin, 5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli kişinin motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan Ö.G.’ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. 10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan Geçti’nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.
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CİNSEL SALDIRI SUÇLARI DA VAR
Ümraniye’de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan Yunus Emre Geçti'den şarjöründe 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli kişiye ‘benimle ilişkiye girmek zorundasın’ diyerek saldırdığı, telefonunu alıp kırarak ‘cinsel saldırı’ ve ‘gasp’ suçlarını işlediği, Ataşehir’de 18 Eylül 2022 tarihinde de darp ettiği bir kişinin parasını gasp ettiği öğrenildi.
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AMCASINI DA YARALADI
Geçti’nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A.G.’yi yaraladığı, annesi Pınar Geçti’nin oğlu Yunus Emre Geçti’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.
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Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti’nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ettiği de ortaya çıktı.
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