Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde

"HAYATIMDAKİ HERKESE HEP İYİ GELDİM, AMA KENDİME İYİ GELEMEDİM"

Kübra Aytekin'in evinde yapılan incelemelerde ise not bıraktığı belirlendi. Notta, “Fıstığa çok iyi bakın, hayatımdaki herkese hep iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" yazdığı öğrenildi.