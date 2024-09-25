Avrupalı arkadaşların, eşin dostun yardımlarıyla bu ağaçları satın aldık. Ben nişanlarda 'makas kesme' parası almazdım. O zaman buraya ağacı diktiğim andan itibaren o bağışları almaya çalıştım. O parayla da ağaç alıp, gelip buraya diktim. Hayatımız hep burada geçti. Ben gazete bayisiydim. İnanın buraya ben maddi manevi her şeyimi harcadım. Çünkü ağacı, doğayı çok severdim."