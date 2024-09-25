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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - PAOK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray - PAOK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. Peki Galatasaray-PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:17
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        • 1

          Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bu akşam Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

        • 2

          RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

          Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

        • 5

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

          Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

          Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

        • 6

          Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

          Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

        • 7

          SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI

          Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

        • 8

          Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

        • 9

          PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU

          Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

          Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.

          Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

        • 10

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        • 11

          Günay Güvenç

        • 12

          Abdülkerim Bardakcı

        • 13

          Kaan Ayhan

        • 14

          Ismail Jakobs

        • 15

          Davinson Sanchez

        • 16

          Lucas Torreira

        • 17

          Gabriel Sara

        • 18

          Dries Mertens

        • 19

          Yunus Akgün

        • 20

          Barış Alper Yılmaz

        • 21

          Victor Osimhen

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