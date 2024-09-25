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        Haberler Gündem 3. Sayfa 78 yaşındaki adamı öldürdü! Ayakkabıyla çözülen vahşi cinayette istenen ceza belli oldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        78 yaşındaki adamı öldürdü! Ayakkabıyla çözülen vahşi cinayette istenen ceza belli oldu

        Zonguldak'ta köylüsü 78 yaşındaki Ali Genç'i başına keser vurarak öldüren Fikret Canbaz hakkında istenen ceza belli oldu. Olay yerinde bulunan sahipsiz bir çift ayakkabı ile çözülen cinayette savcı, katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:06
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        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç’i (78) başına keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz’ın (28) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme’ suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, azmettirici olduğu iddia edilen O.K’nin ise üzerine atılı suçlardan beraatini talep etti.

        DHA'nın haberine göre olay, 4 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz bulup 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

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        TUTUKLANAN TORUNU TAHLİYE EDİLDİ

        İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Ali Genç'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

        Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi.

        Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı. Antalya’da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, Zonguldak’a getirilerek cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        AVUKATI HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASINI İSTEDİ

        Canbaz hakkında Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasında tutuklu sanık Fikret Canbaz, öldürülen Ali Genç’in oğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan O.K. ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatı, Fikret Canbaz’a haksız tahrik hükümleri ile lehe olan hususların uygulanmasını talep ederek makul tutukluluk süresi aşıldığı için tahliyesini istedi.

        CİNAYET VE 3 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, O.K. hakkında atılı suçlardan beraatini istedi. Savcı, Fikret Canbaz hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        Öldürülen Ali Genç’in oğlu ve avukatı, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Fikret Canbaz ise savunmasında “Yaptığım için çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı” dedi. Duruşma, azmettirici olduğu iddia edilen O.K. ve avukatı gelmediği için karar verilemeyeceği gerekçesiyle ertelendi. Fikret Canbaz’ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

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        #haberler
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