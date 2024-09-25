Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum

Manisanın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokaktaki evde, Selda E. (39) ile boşanma aşamasındaki kocası G.E. (40) arasında tartışma çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, çocuk odasındaki kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının, polisteki ifadesinde, kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelenerek eşini boğduğunu söylediği belirtildi.

Yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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Güzellik salonu işlettiği aktarılan Selda Enin cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

RENCİDE OLMUŞ

G.E., mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi S.E.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi.

Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden G.E., çıkan kavganın ardından S.E.'yi boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.