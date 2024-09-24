Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma avukatıyla buluştu
Ağustos ayında boşanma davası açan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, karmaşık davaların avukatı olarak bilinen Laura Wasser'in ofisinde bir araya geldi
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Boşanma aşamasında olan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Batı Hollywood'da ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'in hukuk bürosuna giderken görüntülendi.
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Karmaşık davaların avukatı olarak bilinen Laura Wasser, Ben Affleck'in, 3 çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşanmasında da Affleck ile birlikte çalışmıştı.
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EVLİLİK SÖZLEŞMELERİ YOK
İki yıllık evliliklerini resmi olarak bitirmek isteyen Jennifer Lopez ile Affleck'in davası da karmaşık olarak görülüyor. Çünkü Ağustos 2022'de nikâh masasına otururken evlilik sözleşmesi imzalamamışlardı.
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Evlenmelerinden bu yana üretilen 'This Is Me... Now', 'The Greatest Love Story Never Told', 'Unstoppable' ve 'Kiss Of The Spider Woman' gibi yapımlarda Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in yapımcı ortaklığı bulunuyor. Bu filmlerin bazılarında Jennifer Lopez rol de almıştı.
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Boşanmayı karmaşık hale getirecek durum, adı geçen yapımların hakları olacak. Ben Affleck, Jennifer Lopez ile evlendikten sonra Matt Damon ile ortaklığa başladı. Bu da Lopez'in söz konusu yapımlardan pay alabileceği anlamına geliyor.
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Ben Affleck ile Jennifer Lopez, boşanmayı çekişmeli değil, dostça gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle her ikisinin de haklarını hakkaniyetli bir şekilde gözeteceğine inandıkları Laura Wasser ile anlaşmaşı tercih ettiler.
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AİLE İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR
Zaten ikilinin ayrılık sonrası da ilişkilerini arkadaşça sürdürdükleri görülüyor. Evlilikleri süresince birbirlerinin önceki ilişkilerinden olan çocuklarına ebeveynlik yapan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu ayın başlarında çocuklarıyla birlikte öğle yemeği buluşması gerçekleştirmişti.
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Bu, Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma haberi sonrası ilk kez yan yana gelişi olarak not edilmişti.
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AYRILDIĞI EŞİ İÇİN HEDİYE ALMIŞTI
Jennifer Lopez, eşiyle ayrılmalarından sonra ağustos ayında Ben Affleck'in oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluşmuştu.
Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den 16 yaşındaki Max ve Emme adında ikizleri var. Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.
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BOŞANMA NEDENİ 'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK'
55 yaşındaki Jennifer Lopez, 52 yaşındaki Ben Affleck'e 20 Ağustos'ta boşanma davası açmıştı. Boşanma dilekçesinden öğrenilen bilgiye göre 16 Temmuz 2022'de evlenen Lopez ile Affleck, 26 Nisan 2024'te ayrılmıştı. Ayrılıklarının nedeni olarak 'şiddetli geçimsizlik' gösteriliyordu.