Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma avukatıyla buluştu

AYRILDIĞI EŞİ İÇİN HEDİYE ALMIŞTI

Jennifer Lopez, eşiyle ayrılmalarından sonra ağustos ayında Ben Affleck'in oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluşmuştu.

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den 16 yaşındaki Max ve Emme adında ikizleri var. Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.