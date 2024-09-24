Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - 24 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da Avrupa Yakası, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 24.09.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 25°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 28°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 27°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 20°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        ANKARA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        YOZGAT °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        BOLU °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Telegram, hizmet şartlarını ihlal edenin bilgilerini paylaşacak
        Telegram, hizmet şartlarını ihlal edenin bilgilerini paylaşacak
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
        Minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
        Habertürk Anasayfa