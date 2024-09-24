Kübra Aykut intihar mı etti | Fenomenin acı sonu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Kübra Aykut intihar mı etti | Fenomenin acı sonu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

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İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. Kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ DHA ve İHA'da yer alan habere göre site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. "Vitamin içtiğim için mi kilo alamıyorum. Bana yardımcı olun" diyen Aykut, "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmıştı.

MEKTUP BIRAKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ Kübra Aykut'un ölmeden önce bir mektup bıraktığı ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

"FISTIĞA ÇOK İYİ BAKIN" İHA'da yer alan habere göre sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yazdığı veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim.

"GÜNLERDİR CAN ÇEKİŞİYORUM" İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.