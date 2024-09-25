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        Haberler Magazin Biletler % 33 ucuzladı ama...

        Biletler % 33 ucuzladı ama...

        Aylar sonra bir Türk filmi yabancı filmlerin önüne geçerek gişede ilk sırada yer aldı. Ne var ki genel tablo hiç de iç açıcı değil. Hafta sonunda bilet fiyatları bir önceki hafta sonuna oranla % 33 ucuzlasa da izleyiciler, sinemaya gitmeyi tercih etmedi

        Giriş: 25.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:21
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        Aylar sonra bir ilk lâkin...
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        3 – 5 Mayıs’tan sonra ilk kez bir Türk filmi, hafta sonunda en çok izlenen film oldu.

        Erman Bostan’ın yönettiği; Furkan Andıç, Buse Meral ile Çağdaş Onur Öztürk’ün başrollerini paylaştığı ‘Cadı’, gösteriminin ikinci haftasında 61.640 kişi tarafından izlenerek Türk ve yabancı 81 film arasında ilk sırada yer almıştı.

        Aradan geçen 19 hafta boyunca, hiçbir Türk filmi izleyici açısından ilk sırada yer alamadı. Ta ki geçtiğimiz hafta sonuna kadar…

        İhsan Taş’ın yönettiği Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü ve Aliye Uzunatağan’ın başrollerini paylaştığı Taş Film yapımı ‘Dedemin Gözyaşları’, gişede ilk sırada yer aldı.

        ‘Dedemin Gözyaşları’, ilk sırada yer alsa da Türk filmleri açısından hiç de parlak bir hafta sonu geçirilmedi.

        Zira; hafta sonunda bilet fiyatları, bir önceki hafta sonuna oranla % 33 ucuzlasa da gösterimde olan 22 Türk filminin toplam izleyici sayısı sadece 36.652

        Film başına düşen izleyici sayısı; 1.666

        Ki toplam izleyici sayısının 29.649’u ‘Dedemin Gözyaşları’nın…

        Geriye kalan 7.003 izleyiciyi diğer 21 Türk filmi paylaştı.

        Bu da film başına; 333 kişiye tekabül ediyor.

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        Türk filmlerinde gişelerin iç açıcı olmayan tablosu böyle.

        Peki yabancı filmlerde durum nedir?

        Kesilen biletler sinema salonlarının giderlerini karşılamaya yetmese de yabancı filmlere gösterilen ilgi biraz daha fazla.

        23 yabancı film için toplamda 144.307 bilet kesildi.

        Film başına düşen izleyici sayısı; 6.274

        En çok izlenen yabancı film; gösterime yeni giren 'Transformers: Başlangıç' oldu. Bu film; 20.571 kişiyle açılış yaptı.

        Türk ve yabancı 45 film için toplamda; 180.959 kişi salona girdi.

        Her ne kadar bir Türk filmi aylar sonra gişede ilk sırada yer alsa da izleyici sayısının oldukça düşük olması, Türk filmlerinin geleceği hakkındaki endişeyi tazeledi.

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        #Transformers
        #Dedemin Gözyaşları

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