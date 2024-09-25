Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki: İlgili aksiyonları alacağız!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mücadele sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ergin Ataman maç sonrası eliyle 3-1 işareti yaparak derbiye göndermede bulundu.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖZÜR

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere derbi skorunu gösteren el hareketi nedeniyle özür diledi.

Ataman, yazılı açıklamasında, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte Ataman'ın açıklaması:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.

Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."