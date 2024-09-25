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        Son dakika haberi Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta

        İsrail-Lübnan hattında gerilimin yükseldiği bugünlerde Lübnan'da İsrail'in hava saldırıları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan yardım uçağı başkent Beyrut'a ulaştı

        Giriş: 25.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:26
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        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
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        Son günlerde İsrail-Lübnan hattında yaşanan gerilim, bölgedeki tansiyonu tehlikeli bir şekilde yükseltti. İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırıları sonucu 600’e yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Saldırılarda çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtilirken, Lübnan’ın sağlık altyapısının bu saldırılar karşısında büyük darbe aldığı gözlemleniyor. Hastaneler ve sağlık merkezleri, artan yaralı sayısı karşısında yetersiz kalırken, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı baş gösterdi.

        Türkiye'den Lübnan'a İnsani Yardım Eli

        Türkiye, bu kriz ortamında Lübnan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ankara’dan yapılan açıklamada, Lübnan’a acil tıbbi malzeme yardımı yapılacağı duyurulmuştu.

        Türkiye, toplam 50 ton ağırlığında sağlık malzemesi ve ilaç taşıyan askeri uçağını Lübnan’a gönderdi. Yardım uçağı, bugün sabah saatlerinde başkent Beyrut’a ulaştı. Bu kritik yardımlar, Lübnan’ın zarar gören sağlık altyapısını desteklemek ve ihtiyaç sahibi halka dağıtılmak üzere Lübnan yetkililerine teslim edildi.

        Beyrut'ta Yardım Uçağını Karşılama Töreni

        Türkiye’nin Lübnan’a gönderdiği yardım uçağını Beyrut Havalimanı’nda Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad birlikte karşıladı.

        Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin Lübnan halkının yanında olduğunu ve bu zor günlerde gerekli tüm yardımları yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad ise Türkiye’nin bu anlamlı yardımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye, Lübnan halkının zor günlerinde yanında olmaktan hiç vazgeçmedi. Gönderilen bu yardımlar, sağlık sistemimizin büyük bir yükünü hafifletecek ve birçok hayatın kurtarılmasına vesile olacak,” dedi.

        Beyrut Havalimanı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

        Lübnan hükümeti, Türkiye’den gelecek olan bu insani yardımın güvenli bir şekilde dağıtılabilmesi için Beyrut Havalimanı’nda geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Yardım malzemelerinin herhangi bir saldırıya uğramadan ve zarar görmeden hastanelere ulaştırılması için askeri koruma eşliğinde dağıtım planı hazırlandı. Türkiye’den gelen yardımın özellikle başkent Beyrut ve çevresindeki yoğun çatışma bölgelerine ulaştırılması planlanıyor. Bu bölgelerde, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle sağlık hizmetleri neredeyse durma noktasına gelmiş durumda.

        Türkiye’nin Yardım Diplomasisi ve Bölgesel Rolü

        Türkiye’nin bu insani yardımı, bölgedeki barış ve istikrar çabalarına önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye, daha önce de Lübnan’a yönelik çeşitli insani yardımlar yapmış ve kriz dönemlerinde Lübnan halkının yanında olduğunu göstermişti.

        Bu son yardım ise Türkiye’nin bölgedeki rolünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Büyükelçi Ulusoy, “Türkiye, büyük bir devlet olarak komşularının ve dostlarının her zaman yanında olmuştur. Lübnan’ın bu zor günlerinde de desteğimiz sürecek,” diyerek Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

        Lübnan Halkından Türkiye’ye Teşekkür

        Lübnan halkı, sosyal medyada Türkiye’nin gönderdiği yardıma teşekkür mesajları yağdırdı. Halk, Türkiye’nin zor günlerinde Lübnan’ı yalnız bırakmadığını ve bu tür yardımların ülke için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Beyrut’un çeşitli noktalarında Türkiye’ye teşekkür pankartları asılırken, yardımın ulaşmasının ardından hastaneler önünde Türkiye’ye minnettarlıklarını ifade eden gösteriler düzenlendi.

        Türkiye’nin bu anlamlı yardımı, yalnızca Lübnan’daki sağlık krizine bir nefes olmakla kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk bağlarını da güçlendirmiş oldu. Gelecekte de Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini insani yardımlar ve diplomasi yoluyla artırması bekleniyor.

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        #lübnan
        #Son dakika haberler
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