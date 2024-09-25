Gwyneth Paltrow tatilde

EN ZENGİN 2'İNCİ ÜNLÜ

Hollywood'un en önemli yönetmenleri arasında gösterilen Steven Spielberg, 'Schindler's List', 'Back to the Future', 'Jurassic Park', 'Indiana Jones' ve 'Transformers' gibi filmlere imzasını attı.



Steven Spielberg, 4.8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'ın bu yıl açıkladığı 'En Zengin Ünlüler' listesinde ikinci sırada yer almıştı. Birinci ise 5.5 milyar dolarlık servetiyle film yapımcısı George Lucas olmuştu.